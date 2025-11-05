高鐵「半價乘車券」這天開搶！一次可拿2張 買車票免費住飯店

【記者莊偉祺／台北報導】高鐵受惠連假運量再創新高，最新統計10月達735.2萬人次！配合台北旅展（ITF）將登場，現場半價乘車券放送，一次還可拿2張，更有購買來回車票就送免費住飯店。

高鐵最新統計10月旅運整體達735.2萬人次創新高，已超越今年8月紀錄，10月日均運量為23.7萬人次，不僅較去年全年日均運量（21.4萬人次）成長約11%，相較今年1至9月日均運量22.1萬人次，單月更增加7.4%。

10月高鐵共開行5197班次，依據10月3個連假分別統計，中秋節疏運期間的日均運量達26.2萬人次，國慶疏運期間的日均運量為25萬人次，光復節疏運期間的日均運量則為26.1萬人次，顯示連假有助於推升運量再創新高。

同時，2025台北國際旅展（ITF）將於本週五登場，高鐵講於現場推出多項「高鐵假期」系列優惠，包含「搭高鐵．送住宿、送租車」專案，最低價格相當於購買高鐵來回車票，就可免費獲贈一晚住宿或24小時租車！另有「高鐵在地假期」、「升等有禮」及「金馬迎春預購」等專案。

旅展現場下單則送精美小禮物，且單筆滿1萬元再送高鐵假期1000元抵用券，還可參加抽獎，獎品包含星宇航空不限航點經濟艙來回機票等。

此外，高鐵會員旅展期間於現場T-Shopping櫃位，購買「台灣高鐵 x 卡娜赫拉的小動物」聯名4輛組組合，不僅享有特價優惠，4色組還加贈半價乘車券1張、6色組送2張（限時限量，送完為止）。

旅展專案相當於購買高鐵來回車票，就可免費獲贈24小時租車。高鐵提供

會員旅展現場購買「卡娜赫拉的小動物」聯名4輛組，可加贈半價乘車券。高鐵提供

