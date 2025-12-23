高鐵、台鐵、捷運一次串聯 台南站區人行空橋明年開工

〔記者洪瑞琴／台南報導〕高鐵台南站已成為台南重要交通樞紐，隨著成大醫院沙崙園區動工、未來捷運藍線設站，以及大型商場進駐，站區人流與車流逐年增加。然而多年來人潮高度集中於前站，導致交通壅塞問題日益嚴重。為改善站區動線與交通安全，台南市政府積極向中央爭取補助，推動高鐵台南站區人行空橋工程，串聯前站、後站及商場空間，相關設計已完成，預計明(2026)年開工，2028年完工。

南市府工務局表示，高鐵台南站區人行空橋工程總經費約1.23億元，完成設計，預計於明年7月開工、2028年9月完工，完工後可有效分散人流，提供高鐵、台鐵、未來捷運站及周邊商場之間安全、便捷的人行動線。

目前高鐵台南站出入口已出現明顯壅塞情形，未來捷運站銜接後，人流勢必進一步增加，必須及早因應。另一方面，後站周邊將設置成大醫院沙崙園區及大健康園區等重要設施，發展後站通行系統具有高度必要性。

該案規劃費約4000萬元，由市府交通局主責向中央提報，並經多次協調討論後，確立由公私部門分工合作。其中，三井Outlet公司同意負擔三井建築線後所有後站路廊工程費用；高鐵後站至前站之人行空橋路廊，則由政府編列經費興建。

高鐵台南站區人行空橋規劃採「台鐵連接三井Outlet」方案，其中空橋台鐵段長度約110公尺，工程經費1.23億元，將由交通部鐵道局全額補助；另空橋三井段長度約23公尺，工程經費約2500萬元，則由三井公司自行負擔，預計於明年辦理工程招標，2028年9月完工並完成驗收點交。

市府強調，人行空橋完工後，將整合高鐵、台鐵、捷運及周邊商業設施的人行動線，不僅提升旅客通行效率，也可促進站區整體發展，進一步強化交通安全與城市機能。

高鐵台南站區人行空橋工程預計明年開工，未來完工連接三井Outlet。(記者洪瑞琴攝)

