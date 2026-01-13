高鐵「國旅聯票」再擴大！新增5大熱門景點 門票加購車票享85折

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

台灣高鐵擴大「國旅聯票」合作範圍，即起新增5處熱門景點，包括台北101觀景台、Xpark都會型水生公園、九族文化村、阿里山國家森林遊樂區及奇美博物館。民眾透過指定管道購買景點門票並加購高鐵車票，可享高鐵車票85折優惠，活動至2月12日止，另有會員點數加碼與抽獎好康。

台灣高鐵擴大「國旅聯票」合作範圍，即起新增5處熱門景點。（圖／資料照）

台灣高鐵表示，旅客透過合作景點官網購買「國旅聯票」，除可享有門票與交通整合優惠外，還能同步累積TGo會員點數。即日起至2月12日止，每筆符合活動資格的訂單，將加碼贈送100點會員點數。此外，凡於活動期間完成搭乘高鐵、且未辦理退票的旅客，還可參加抽獎活動，獎項包括高鐵標準車廂半價乘車電子兌換券，以及「搭高鐵．遊台灣」再生茄芷袋等好禮。

廣告 廣告

高鐵指出，「國旅聯票」除可在新增的5大景點官網購買外，也可透過Klook、KKday、易遊網及ibon售票系統等平台選購，內容涵蓋景點門票、體驗行程與交通接駁，並同樣享有加購高鐵車票85折優惠。高鐵也提醒，旅客可透過高鐵T-EX行動購票App、便利商店或高鐵車站完成取票，希望藉由整合門票與交通服務，打造更便利的數位旅遊體驗，帶動國旅熱潮。



更多FTNN新聞網報導

越南移工逛台北101鬼塚虎疑被櫃姐歧視 品牌火速道歉：員工已停職配合調查

台北101蓋好前跨年在幹嘛？ 網回憶當年：路邊放鞭炮而已

提前卡位迎跨年！台北101公布3大觀賞點300秒煙火與光雕秀登場

