高鐵「國旅聯票」增5景點 加購車票享85折

記者李佩玲／臺北報導

台灣高鐵公司昨日宣布，高鐵「國旅聯票」新增臺北101觀景臺、Xpark都會型水生公園、九族文化村、阿里山國家森林遊樂區及奇美博物館等5大知名景點，即日起，旅客透過景點官網購票，並選擇加購高鐵車票，可享車票85折優惠。

高鐵表示，新增的臺南奇美博物館將於29日推出大英博物館《埃及之王：法老》國際級特展，集結280件橫跨3000年的珍貴文物，完整呈現古埃及文明的藝術巔峰，是臺灣史上最大規模的法老文物展；凡購買官網專屬套票每人580元，除享加購高鐵票折扣外，另加贈臺南好禮2選1。

廣告 廣告

春季賞櫻最受歡迎的九族文化村則推出多種超值套票，除門票外，還可搭配台灣好行日月潭線車票、日月潭遊湖船、日月潭纜車等，再加贈櫻花貓吊飾好禮；透過Xpark都會型水生公園官網預訂國旅聯票方案，即可獲得限量贈送的Xpark馬年春聯組及高鐵專屬行李吊牌。

高鐵指出，於知名景點網站購買專屬套票，除能享有國旅聯票優惠，亦可同步累積高鐵TGo會員點數，即日起至2月12日，每筆訂單還可再獲得TGo點數加碼100點。國旅聯票更加碼推出「搭高鐵玩景點．玩樂抽好禮」活動，旅客於2月12日前，透過5大合作景點官網購買國旅聯票，完成搭乘且無退票紀錄者，即可參加抽獎，有機會獲得高鐵標準車廂半價乘車電子兌換券，或「搭高鐵．遊臺灣」再生茄芷袋。

高鐵國旅聯票新增Xpark都會型水生公園等5大知名景點。（Xpark提供）