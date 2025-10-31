高鐵「宜蘭站」通車時間曝！北宜生活圈20分鐘成形 未來假日估湧6萬人
歷經多年評估與爭議，交通部鐵道局宣布「高鐵延伸宜蘭案」已於今年8月20日正式通過環境影響評估，並啟動綜合規劃報院程序，預計最快2036年完工通車。屆時從台北南港站前往宜蘭僅需約20分鐘，象徵台灣高速鐵路版圖正式跨越雪山山脈，進入東部地區，也意味著北台灣交通與經濟圈將出現新一輪重組。
一條60公里的高鐵線，為什麼被視為「東部經濟動脈」？
據鐵道局規劃，高鐵延伸宜蘭全線長約60.6公里，從高鐵南港站向東延伸，沿線經過汐止、平溪、雙溪、貢寮等地區，避開翡翠水庫集水區後進入頭城、壯圍與宜蘭市區，最終於宜蘭縣政府東南側設置新站，將與台鐵「縣政中心站」共構，串聯雙軌運輸網絡，形成「雙鐵一體化」交通節點。
高鐵通車後，預估從南港至宜蘭僅需20分鐘、至台北站約27分鐘，每小時可運行12班列車，最大載運量可達1.8萬人次。鐵道局表示，未來將透過高鐵與台鐵的分工合作，調整部分台鐵列車由宜蘭發車，以紓解七堵至樹林間的運能瓶頸，強化東部鐵道整體運輸效率。
據宜蘭縣府交通處資料，高鐵宜蘭站通車後，預計2051年平日進出站人次可達2.7萬、假日達6萬，對地方零售、餐飲、觀光產業都是長期紅利。
然而，部分民眾對高鐵票價與實際需求仍持保留態度。有居民指出，「公車和客運其實很方便，若只是快十幾分鐘，但票價高出好幾倍，吸引力未必大。」這反映高鐵若要在宜蘭站取得穩定客源，仍須與地方交通網、票價策略及旅遊動線整合。
從西部走向東部，高鐵的下一站是「均衡發展」？
交通部長陳世凱表示，高鐵延伸宜蘭不僅是地方交通工程，更是「4個90分鐘環島高效鐵路網」政策的重要一環。交通部目標在2030年代打造台北、高雄、花蓮、台東間「90分鐘鐵路圈」，透過串聯東部與西部高速運輸體系，縮短行車時間、強化區域聯動，最終達到產業與人口分布的均衡化。
除了宜蘭延伸案，行政院今年5月也核定高鐵延伸屏東路線採「高雄方案」，並於8月啟動環評作業，預計未來將與南部都會區產業鏈接軌。東有宜蘭、西有屏東，意味高鐵建設正由單一軸線走向全島布局。
