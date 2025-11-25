高鐵「寒冬送暖 捐血傳愛」最終場 台中站邀您一起成為「快樂捐血人」





台灣高鐵公司為幫助各醫療院所度過每年歲末用血需求的高峰期，今年持續推動「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，自11月7日（五）起連續四個星期五，分別於高鐵南港總公司及沿線11個高鐵車站，舉辦12場巡迴募血活動。

本周11月28日(五)將是此次「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動最終場，高鐵台中站誠摯邀請中部地區民眾把握最後機會一起挽袖獻出愛心，以實際行動為血庫注入即時暖流，減緩每年歲末全台各地血庫存量的壓力，幫助更多人獲得最即時的醫療援助。

高鐵台中站表示，當天捐血車位置於車站1樓6號出口8、9號公車月台，捐血時間為上午9點半至下午4點半止。為感謝捐血人熱血相挺，凡參加本次捐血活動，將致贈每位完成捐血250 cc的民眾「高鐵造型眼罩枕」紀念品乙份，該贈品為結合眼罩與靠枕的二合一設計，旅行時可做頸枕、腰枕、遮光眼罩，用途廣泛且輕巧好收納；捐血500 cc者可再獲得神秘好禮乙份，數量有限送完為止。歡迎大家發揮愛心、共襄盛舉！

