高鐵「寧靜車廂」滿意度達9成 新制上路5月僅2人遭拒載

〔記者林志怡／台北報導〕台灣高鐵自去年9月底實施「寧靜車廂」，宣導「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」概念，新制上路迄今近5個月，計2人因酒醉、情緒失控等原因，經勸導不聽，遭解除運送契約拒載，且高鐵公司於去年年底針對曾搭乘的TGo會員進行問卷調查，旅客對於寧靜車廂滿意度均達9成。

為積極回應旅客對提升車廂寧靜度的期待，台灣高鐵推動「車廂寧靜文化」，宣導「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」的車廂寧靜概念，希望打造更加寧靜、舒適的車廂為社會共識。

廣告 廣告

高鐵公司分別在去年11、12月，針對曾搭乘過高鐵的TGo會員進行問卷調查，2次調查對象各約1600名，結果顯示，支持「車廂寧靜文化」的旅客比例均在95%以上，且對「車廂寧靜文化」措施的滿意程度也達到9成，約8成旅客認為開始推動之後確實有改善。

對於調查結果，高鐵公司指出，旅客普遍認同高鐵推動「安靜、舒適、友善」乘車環境的方向，勸導後的配合度良。不過，新制上路以來，不少親子家庭感到搭車壓力暴增，高鐵公司也宣布「孩童、嬰幼兒、及因疾病影響自主能力之旅客」不在勸導範圍之內，並提供點心、貼紙等安撫。

高鐵公司表示，誠摯感謝全體旅客對提升車廂寧靜度的支持與配合，讓整體實施狀況良好，共創更加優質、舒適的乘車環境，希望假以時日，維持車廂寧靜、尊重其他旅客，能夠成為台灣交通運輸中展現旅客素質的新文化，這不僅是對其他旅客最好的尊重，更是台灣公民素質與社會進步標誌。

【看原文連結】

更多自由時報報導

德式幽默？霍諾德爬101經過辦公室 「德國在台協會」這句話戳中網友

30年回憶沒了！嘉義知名渡假村招不到員工宣布停業

罕發聲！丁允恭發文「抱歉我辦公室打砲」 下句嗆爆黃國昌被狂讚

北台灣濕冷！週二回溫 週六另一波冷氣團報到

