高鐵「年終7個月」員工嗨準時下班、做到退休！驚人平均薪資曝

生活中心／巫旻璇報導

台灣高鐵公布最新年終獎金方案，總發放水準上看7個月，創下歷來新高，引發外界關注。根據薪資查詢平台資料顯示，高鐵近年推動「獎金制度化」，員工可於農曆年前領取約3.4個月年終獎金，年中再依績效發放平均3.4個月獎金，另加發1.2萬元營運激勵金，整體待遇讓不少上班族投以羨慕目光。





高鐵年終「總獎金7個月」創新高！員工嗨「準時下班、爽做到退休」驚人平均薪資曝

高鐵2025年總獎金，每位員工年終獎金可拿3.4個月，外加營運激勵金及績效獎金，整體預估可達7個月。（示意圖／民視資料照）

廣告 廣告













高鐵年終上看7個月創新高 董事長史哲內部信曝光





台灣高鐵公司前（2024）年年終加上績效、激勵獎金達逾6.5個月。根據內部消息，高鐵2025年總獎金，每位員工年終獎金可拿3.4個月，外加營運激勵金及績效獎金，整體預估可達7個月，再創新高。台灣高鐵董事長史哲近日向全體員工發出內部信件，內容除提前向同仁拜年，也回顧過去一年營運成果，並對即將到來的春節疏運及未來發展提出期許。史哲在信中表示，隨著農曆新年將近，高鐵最重要的春節運輸任務也即將展開，感謝同仁一年來的辛勞付出，並祝福大家新的一年平安順心、心想事成。史哲指出，2025年對台灣高鐵而言是成果豐碩的一年，無論運量或營收表現皆有亮眼成績。他特別感謝董事會通過「114年度總獎金提撥及分派」案，將高鐵通車以來最佳的經營成果回饋給全體員工，肯定同仁長期堅守崗位、盡心盡力的付出，並期盼未來能持續攜手努力、共同打拚。

展望2026年，史哲形容這將是台灣高鐵極為關鍵的一年。他提醒同仁，在慶祝成果之餘，更要專注兩項重要任務，首先是全力準備高鐵通車20周年，以及「高鐵2.0」相關建設與升級計畫。包括左營基地第二檢修廠即將舉行上梁典禮，燕巢總機廠擴建工程也預計於春節後動土，相關建設將陸續推進。

在列車更新方面，史哲透露，新世代列車N700ST預計7月於日本出廠、8月運抵台灣，後續將展開測試與試營運；同時，既有700T列車、各車站及行控中心的硬體改善，也已自去年起逐步進行。「高鐵2.0」將從營運、維修、資訊與服務等面向全面升級，讓旅客實際感受到高鐵的轉型與進化。不過，史哲也在信中語氣嚴肅地提醒，台灣高鐵能走到今天，仰賴的是過去20年來每一位同仁日復一日守住安全與品質，才贏得社會信任。但他坦言，近幾個月內卻接連發生列車停站未開門即發車、通訊異常、試運轉列車蓋板脫落等重大疏失，這些事件為全體同仁敲響警鐘。

史哲強調，無論資歷多深、對流程多熟悉，都不該因此鬆懈對安全細節的要求。唯有在每個環節落實紀律、專注每一道程序，才能真正確保營運與旅客安全。他直言，「沒有安全，就沒有高鐵」不是口號，而是所有高鐵人必須共同遵守的使命與責任。史哲最後期許，新的一年除了迎接新車與20周年的重要里程碑，全體同仁也能在各自崗位上更勇於承擔責任，發揮「Go Extra Mile」的精神，持續提升服務品質，守護旅客安全，讓台灣高鐵不只是交通動脈，更成為連結台灣的重要命脈。





高鐵年終「總獎金7個月」創新高！員工嗨「準時下班、爽做到退休」驚人平均薪資曝

高鐵工作環境單純、福利制度完整，且多數職務不需把工作帶回家，對重視生活品質的求職者相當具吸引力。（示意圖／民視資料照）









平均月薪逾4.2萬 穩定工時、優渥加班費成最大吸引力





相關消息曝光後，不少網友留言羨慕「幸福企業」、「高鐵員工太幸福了」；也有員工表示「要準時下班，做到退休」。根據《壹蘋新聞網》報導，比薪水平台統計，高鐵員工平均月薪約為4萬2792元，其中站務人員起薪約3萬8000元，服勤員起薪則約3萬5000元。不少員工分享，實際感受最深的福利並非僅是獎金，而是「工時相對穩定」與「加班費給付優於多數產業」。以服勤員為例，若在國定假日出勤，單日額外薪資可逼近4000元。

被視為能做到退休的鐵飯碗 高鐵成缺工時代清流





平台也指出，高鐵工作環境單純、福利制度完整，且多數職務不需把工作帶回家，對重視生活品質的求職者相當具吸引力。站務員雖需面對旅客、考驗情緒管理能力，但流程標準化、沒有業績壓力，被不少人視為能長期安穩服務至退休的「鐵飯碗」。即便內部升遷與調薪幅度有限，仍因補貼多、培訓制度成熟，整體工作穩定性高。





原文出處：高鐵年終「總獎金7個月」創新高！員工嗨「準時下班、爽做到退休」驚人平均薪資曝

更多民視新聞報導

男大生載妹子「超車沒過」碰撞！女頭破「慘死重新橋」撞擊瞬間曝

中國人酸台灣腔很滑稽！台灣人團結戰起來「神嗆1句」小粉紅大破防

嫌5千零用錢太少…蘆洲啃老男「砍死父母」！被問1事冷血反應超毛

