高鐵、捷運都還沒來 徐富癸憂屏東「站尾包衰」要求中央加速建設 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

立法院審查115年度中央政府總預算持續卡關，交通建設推動面臨變數。立委徐富癸（28）日質詢時指出，國民黨與民眾黨委員「倒因為果」，總預算尚未通過，卻反將建設延宕責任推給交通部與行政院；他說，屏東高鐵還沒有來，捷運也還沒有來，甚至連現在屏南快速道路還在環評，屏東是不是真的站尾包衰，對屏東人情何以堪？

徐富癸憂心，從前屏東縣長潘孟安到現任縣長周春米努力爭取下，屏東多項重大交通建設正處於關鍵節點，卻可能因預算受阻而停滯，直言「屏東人也是有繳稅的，難道要一直站在建設的最後面？」

徐富癸表示，相較雙北捷運路網完善、交通便捷，屏東高鐵尚未到位、捷運未通、屏南快速道路仍在環評階段，整體交通建設明顯落後。他指出，對觀光發展而言，交通是關鍵因素，旅客往返屏東動輒耗費數小時，行程時間被大幅壓縮，嚴重影響觀光誘因，也不利地方產業發展。

對此，交通部長陳世凱回應，高鐵延伸屏東已規劃多年，交通部將採取務實、穩健方式持續推動，在工程可行、財政可負擔的前提下，努力往前推進。他說，屏南快速道路可行性研究目前正待行政院核定；高屏第二快速道路原規劃今年9月動工，但因總預算尚未通過，確實擔心動工期程受到影響，交通部將設法讓工程如期啟動。

公路局補充說明，高屏二快今年編列新興計畫預算約3.5億元，其中包含設計費及用地徵收經費，原訂9月底於臺三線交流道動工，盼立法院儘速通過預算。至於屏南快速道路，第一階段環評已送環境部，預計2月4日審查，順利的話將銜接第二階段環評，目標於116年8月完成，並規劃於水底寮設置交流道，作為先導工程，盼在116年底動工。

徐富癸強調，不能讓藍白政治算計拖累南部發展，呼籲在野黨停止杯葛總預算，讓攸關屏東高鐵延伸、快速道路與觀光建設的經費儘速到位，避免南北差距進一步擴大，真正落實區域均衡發展。

照片來源：徐富癸辦公室

【文章轉載請註明出處】