高鐵「新車的家」亮相！斥資51億左營二檢廠上梁 力拚明年完工
台灣高鐵採購12組新世代列車N700ST，首組列車8月抵台，高鐵斥資51億元於左營基地增建「新車的家」第二車輛檢修廠今上梁，預計民國116年底完工。未來二檢廠可作為2車型駐車空間外，可執行全車隊日檢、月檢及清洗作業。高鐵董事長史哲表示，新車投入後分兩階段調升運能，先將尖峰運能提高25％，最終願景盼增加50％，希望最高峰北高對開1小時12班車，未來最壅塞的桃竹也會有尖峰1小時8班直達車。
台灣高鐵為有效提升運能、提供旅客更舒適的旅運服務，112年經董事會通過「新增高鐵列車組採購案」，將參考日本最新N700S車種，打造12組專屬台灣高鐵的N700ST新世代列車，首組新車今年7月即可自日本出廠，預計8月運抵台灣。
為迎接N700ST列車將從今年下半年起陸續抵台，台灣高鐵各項準備配套作業正進入緊鑼密鼓的倒數階段，左營基地「第二車輛檢修廠」即為其中最重要的項目之一，預計116年12月完工，未來除可做為N700ST及700T二種列車駐車空間外，並可執行全車隊列車所需的日檢、月檢與車輛清洗作業。
左營二檢廠全長350公尺、寬42.1公尺、高度24公尺，總面積達2.4萬平方公尺，配置有6股檢修軌，由台灣世曦工程顧問公司設計監造、宏昇營造承攬興建。啟用後，高鐵維修能量將從現行約38組提升至47組，提升約23.7％，最大駐車組數則由現行44組擴增至50組，提升約13.6％，滿足未來車隊規模擴增所增加的維修及駐車需求。
史哲指出，左營二檢廠是新車的家，所有列車收班後都要回到左營，所有日間的美好來自夜間的分秒必爭，維修時間不小5小時，打造列車高妥善率，也因此高鐵準點率幾乎世界第一。
史哲說，19年前開通的高鐵日均運量約4至6萬人次，疫情前日均16萬人次，現在日均運量22.5萬人次，前年是21.5萬人次，一年約成長1.1萬人次，近年每年都以萬人在成長，且在此運量下，周五六日幾乎每天都會破30萬人次。
史哲說明，新車加入營運後效益，將分兩階段要在尖峰時刻將運能提升25％至50％（12組列車上線後尖峰時刻可增加的百分比），期待未來最高峰南北對開一小時12班車，代表北高會有4班直達車，2月2日起也會有跳過台中的車次，未來最壅塞的桃園、新竹也會有尖峰一小時8班直達車。
交通部長陳世凱表示，高鐵運作快20年，將跨入新時代，準備迎接新車來台，需要新的檢修廠，希望明年8月期待新車正式上線，因去年運量已突破8200萬人次，近20年來也達到9.8億人次，未來新車隊投入後，目標尖峰運能增加50％，且未來直達車只會多不會少。
據高鐵規畫，第一組N700ST列車預計今年8月運抵台灣、116年下半年開始投入營運服務，預估117年底12組N700ST全數上線後，尖峰時段運能將提升25％，隨著車隊持續擴大，將進一步針對城際旅運特性，靈活規畫多元停靠模式，有效分流短、中、長程旅客，提升整體服務品質。
此外，左營二檢廠也成功取得綠建築合格級證書，興建過程中將大量採用低碳的建材與設備，更規劃在屋頂廣設太陽能板、配備廢水回收再利用等環保裝置，完工後將是台灣高鐵第一棟擁有綠建築認證的基地，落實台灣高鐵實踐ESG的企業社會責任。
