高鐵「神速夜車」跳過1縣市不停 網笑：南港到台南「板南線」只要83分鐘

實習記者藍子瑄／台北報導

晚間10點發車一路直開，高鐵夜車83分鐘抵台南，夜歸族有感。（示意圖／AI生成）

深夜十點，拖著行李趕高鐵，是不少夜歸族的日常。誰能想到，這個時間搭高鐵，竟然還能「一路飆速直達」？近日有網友分享，台灣高鐵推出全新夜間加班車「1985車次」，以跳站行駛的方式，縮短行車時間，南港到台南只要83分鐘，讓網友笑稱根本是高鐵版的「板南線」。

夜間加班車新玩法 跳過台中直奔南部

有乘客在Threads分享，自己出差後，首次搭上晚間10點，自南港站發車的1985車次夜間加班車，列車停靠台北、板橋站後，便一路南下跳過台中站，約83分鐘就抵達台南，讓他直呼「快到不敢相信」。

搭乘經驗曝光 網友驚呼：第一次看到

貼文曝光後，不少人表示震撼，「居然連站務員也在拍」、「搭高鐵這麼多年，第一次看到列車不停台中」、「對需要一日南北往返的人來說，真的被救到了」、「直達不停台中，中間軌道終於有用途」，也有人直言「這是高鐵營運20年來的創舉」。

2／2起班表調整 全新停靠模式上路

事實上，這班引發話題的1985車次，正是高鐵自2月2日起調整班表後推出的「全新停靠模式」夜間加班車之一。高鐵此次再度增班，每週新增6班南下夜間列車，整體營運班次提升至1134班，進一步強化夜間運能。

平日、週末分眾服務 1985、1575各有任務

高鐵說明，1985車次於每週一至週五晚間10點自南港站發車，停靠台北、板橋後，直接跳過台中站，續行至台南及左營。台北至台南最快僅需83分鐘、至左營95分鐘。

而每週六晚間10點30分，則加開1575車次，自南港出發，沿途停靠台北、桃園、新竹及台中站，主要因應週末北部大型活動後的返程需求。

