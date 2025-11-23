高鐵「窗殺」！大冠鷲撞玻璃昏迷 下秒突飛起嚇壞眾人

嘉義高鐵站，大冠鷲撞擊玻璃後躺在地板上毫無動靜，被幾名高鐵站務人員包圍試圖救援。（圖／名眾提供）

今天(23號)早上，有民眾在嘉義高鐵站，目睹一隻台灣猛禽「大冠鷲」，撞上玻璃後昏迷，當時就奄奄一息躺在地上，眾人以為牠死亡了，沒想到下一秒牠又突然飛起來猛撞玻璃，事後專家推測，可能是身體不舒服，或者是玻璃照射，誤以為前方有樹林，才會形成「窗殺」。

這起意外發生在22日早上嘉義高鐵站計程車排班處旁。當時大冠鷲撞擊玻璃後躺在地板上毫無動靜，被幾名高鐵站務人員包圍試圖救援。正當眾人認為牠已經死亡時，大冠鷲突然飛起並猛烈撞向窗戶，嚇壞了在場所有人。從另一個角度可見，縣府救援小組拿著網子急忙追趕這隻猛禽。經過一番努力，救援人員終於成功捕捉到大冠鷲並將牠裝進網袋，等待農業處團隊接手後續救援工作。令人意外的是，大冠鷲隨後立即飛走，回歸大自然。

圍觀民眾表示，起初不知道發生什麼事，後來才發現原來是在捕捉一隻特別大的鳥。（圖／翻攝Threads_tsai_paul_egg）

蔡若詩指出，大冠鷲平常活動範圍主要在山區，出現在高鐵站這種人造建築物附近且缺乏樹木環境的地方相當奇怪。一位目擊民眾表示，當時看到許多人圍在一起，起初不知道發生什麼事，後來才發現原來是在捕捉一隻特別大的鳥。

大冠鷲雖然是台灣常見的猛禽，但屬於保育類動物。（圖／福爾摩沙野鳥保育協會）

大冠鷲雖然是台灣常見的猛禽，但屬於保育類動物。對於這次牠出現在人來人往的高鐵站並撞上玻璃昏迷的原因，蔡若詩提出兩種可能性。第一種可能是大冠鷲身體狀況不佳，導致身體虛弱而飛到牠平常不會出沒的地方。另一種可能是牠在飛行過程中，因為無法判斷大片玻璃是建築物而不小心撞上去。

專家解釋，玻璃上若出現樹林倒影，很可能被鳥類誤認為可穿越的森林，因此嘗試飛越而造成撞擊。為避免類似的「窗殺」事件，專家建議可在玻璃上貼窗貼，或避免在窗戶正前方種植吸引鳥類的植物，以及使用遮光設備等方式來預防。

