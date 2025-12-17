高鐵「螺絲真的鬆了」！王鴻薇：列車蓋板高速噴飛

記者蔣季容／台北報導

高鐵最近發生數起公安事故，國民黨立委王鴻薇今（17）日表示，這些公安事故並非全部都被主管機關和社會所知，她今日在立法院交通委員會質詢提到，台灣高鐵公司做為台灣交通運輸的標竿，對於公共安全應該更謹慎、發生公安意外更應該公開。

王鴻薇指出，最近收到不少內部檢舉，台灣高鐵於12月2日發生的高鐵通訊系統異常事故，但高鐵早就知道是行控中心更新工程中，人為誤剪營運光纖線路，才造成多站列車延誤。但高鐵卻避重就輕，甚至調查報告要2週才會有結果，鐵道局應該積極了解相關狀況。

王鴻薇說明，另外，高鐵在12月13日又發生設備損害事故，而這一次真的是螺絲鬆了！高鐵列車在執行列車出場正線試運轉測試，從燕巢總機廠到烏日基地，發現列車有多處刮痕及車側外蓋板遺失，而且竟然是車側未鎖固所造成。而且遺失後是數小時後才在高架橋下發現，非常萬幸的是遺失的地方是郊外、也沒有造成人員損傷，不然鋼鐵製的蓋板加上高速狀態飛出，後果難以想像。

王鴻薇表示，因為12月2日的事件還未處理完，12月13日高鐵也未告知交通部鐵道局，甚至質詢時交通部還在狀況外。她強調，台灣高鐵公司做為台灣交通運輸的標竿，應更看重國人公共安全置，主動向主管機管報告狀況，讓公安意外公開透明，才能精進與改善。

對此，高鐵也針對2起事故說明如下：

有關12/02通訊異常事件，高鐵公司說明

一、 台灣高鐵行控中心興建迄今超過20年，因設備日漸老舊，高鐵公司已規劃全面升級，現正進行相關工程。原有之行控中心控制室先遷移至臨時場所後，始依據竣工圖進行原控制室之舊纜線移除作業。

二、 由於「資料傳輸光纜」(DTS)並未出現於竣工圖中，導致人員施工時將外觀與電話線近似的DTS纜線移除，造成行控中心通信系統異常。事件發生後，高鐵公司立即啟動備援機制，改由各車站接力控制，維持列車運轉。

三、 台灣高鐵公司已立即強化該光纜的防護與標示，並規劃將其遷移到獨立的管線位置；同時，也將加強落實標準作業流程（SOP），所有纜線工程均須擬定施工計畫並通過審查，施工前也需確定無功能後方能移除。

四、 本案完整檢討後，高鐵公司也將對涉及疏失的相關人員，依規定辦理懲處。

有關12/13測試列車蓋板脫落，高鐵公司說明如下：

一、經查該車組為完成列車大修後、進行運轉測試，並非營運列車。事件發生後第一時間，亦即刻進行巡檢、確認路線安全，未影響當日營運。

二、高鐵列車於大修過後，均須進行各項運轉測試，以確保各項零件、設備正常，方能提供營運服務。高鐵公司此事件至為重視，正針對原因詳細調查，將確實釐清責任，並確保不再發生。

