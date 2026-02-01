高鐵「車廂寧靜」政策5個月成果出爐 95％旅客支持

高鐵針對幼兒提供「It's Okay to Cry」以及高鐵列車、汽車貼紙安撫。（高鐵公司提供／陳祐誠台北傳真）

台灣高鐵公司自114年9月22日實施「車廂寧靜」文化，乘客在車廂內講電話、大聲喧嘩、使用3C產品未用耳機等行為，列車長將先採口頭勸導，屢勸不聽可拒載。高鐵統計，近5個月來，有2人分別因酒醉、情緒失控被拒載，高達95％旅客支持該政策。

另外，「車廂寧靜」一度引發對幼兒不友善的爭議，高鐵也澄清「孩童、嬰幼兒、及因疾病影響自主能力之旅客」不列入勸導範圍。高鐵針對幼兒提供「It's Okay to Cry」以及高鐵列車、汽車貼紙安撫。

高鐵說明，實施「車廂寧靜」文化，主要勸導對象為「成人不當使用3C、手機或喧嘩行為」，被勸導的旅客，近5成為「車內講電話」、使用3C產品未戴耳機佔24％、車廂內成人大聲喧譁約佔27％。新制近5個月來，已有2名民眾分別因酒醉、情緒失控影響其他乘客，遭高鐵拒載請下車。

高鐵表示，為積極回應旅客對提升車廂寧靜度的期待，台灣高鐵推動「車廂寧靜文化」，宣導「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」的車廂寧靜概念，希望打造更加寧靜、舒適的車廂為社會共識。

高鐵表示，為了解旅客對新措施的感受及意見，分別在11、12月，針對曾搭乘過高鐵的TGo會員進行問卷調查，2次調查對象各約1600名。

結果顯示，支持「車廂寧靜文化」的旅客比例在95％以上，對「車廂寧靜文化」措施的滿意程度達到9成，約8成旅客認為開始推動之後確實有改善。旅客普遍認同高鐵推動「安靜、舒適、友善」乘車環境的方向，勸導後之配合度良好。

高鐵強調，感謝旅客對提升車廂寧靜度的支持與配合，讓整體實施狀況良好，共創更加優質、舒適的乘車環境。希望假以時日，維持車廂寧靜、尊重其他旅客，能夠成為台灣交通運輸中展現旅客素質的新文化。這不僅是對其他旅客最好的尊重，更是台灣公民素質與社會進步標誌。

