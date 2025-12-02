高鐵「通訊系統異常」大誤點！旅客受影響、行程延誤

上午高鐵因通訊系統異常，全線多個班次延遲。（圖／Threads@cinnielhh授權提供）





上午高鐵因通訊系統異常，全線多個班次延遲，甚至有列車直接停在軌道上，不少旅客被卡在車上10多分鐘以上，行程大受影響。有人得南下開庭，有人要北上轉機出國，全都只能在月台或車廂內乾等，擔心趕不上原定行程。

有旅客從車內往外拍下畫面，列車停在軌道上一動不動。他表示搭高鐵多年頭一次遇到這種延遲狀況，原本延誤兩分鐘，一路延到15分鐘以上才抵達台南。各站同樣出現班次延誤，月台擠滿人潮，旅客只能無奈等候。

高鐵周二上午9點11分因通訊系統異常，左營到南港全線受影響，行控中心無法全面操控列車，只能改由各車站接力指揮運行，導致列車速度變慢、班次接連延誤。

廣告 廣告

在 Threads 查看

旅客表示車上完全看不到列車位置或速度資訊，整趟都開得非常慢。有旅客趕著南下開庭，焦急表示若延誤會無法向當事人交代；也有旅客要趕飛機出國，只能乾等並考慮改班機。

不少民眾抵達車站看到誤點資訊才知道出問題，一時間不知所措。整起事件造成約4班次延誤30分鐘以上，估計約兩千名旅客受影響。

高鐵表示通訊異常已在十點四十九分搶修完成，但各車次仍需時間逐步恢復準點。依規定將替延誤超過30分鐘的旅客辦理退費。

更多東森新聞報導

獨家／付款後沒立刻取高鐵票 旅客控：搭車前變「未付款」

高鐵系統異常 4班次延誤「補償方式」曝光

高鐵站驚魂！大冠鷲猛撞落地玻璃 昏厥醒來再撞

