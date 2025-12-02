高鐵「通訊系統異常」釀全線延誤！通勤族：搭10年首遇
台灣高速鐵路於今早發生全線通訊系統異常，造成多站列車延誤，影響約2000名旅客。異常狀況從上午9點19分開始，高鐵列車在台北、桃園、新竹、台中、台南等多個車站出現停駛情形，部分列車甚至出現三度「走走停停」的狀況，有旅客反映需等待將近半小時才能啟動。經過緊急處理，系統設備於10點49分修復完成，但仍造成4班列車延誤超過30分鐘。
通訊系統異常期間，高鐵車站緊急貼出公告，並在車廂內廣播說明暫停原因。一位乘客表示，在高鐵即將進入新竹站前突然停下，車上廣播告知因號誌異常而暫時停車，結果一等就是半小時。另一名旅客也提到在桃園站經歷了兩次停車，大約在9點50分左右，但當時並不清楚發生了什麼事。
對於平時以準時著稱的高鐵出現如此大規模延誤，許多通勤族感到相當錯愕。一位通勤族表示，在他一年多來的通勤經驗中，這是第一次碰到這種狀況，對此感到訝異。另一位旅客則提到列車速度變慢，因為通訊訊號都沒有，原本預計46分鐘到達的行程，結果延遲到50幾分鐘才抵達。
不少民眾表示這是他們首次遇到高鐵全線大規模延誤，有人甚至自嘲這種機率低的情況「應該可以去買樂透了」。系統異常不僅造成全線多車誤點，還有旅客在桃園、新竹、嘉義等站都遇到列車停駛的情況。一位趕赴機場的旅客表示，原本預定搭乘一點的車，因延誤只好改叫機場接送服務。
高鐵公司統計，本次事件造成4班列車延誤超過30分鐘，影響約2000名旅客。公司表示，旅客可依照延誤時間辦理退票，並再次向所有受影響的乘客致歉。
高鐵完整回應如下：
《台灣高鐵營運訊息》台灣高鐵今(2)日上午9:19發生通訊系統異常，經派員全力搶修，已於10:49修復完成，各車次逐步恢復準點運行，台灣高鐵公司謹對受影響旅客表達誠摯歉意。
此事件發生後，高鐵公司第一時間即於企業網站公告異常訊息，並在各車站加強廣播並增派人力，協助旅客乘車。本事件造成約4班次延誤超過30分鐘以上，影響約2000人。
台灣高鐵公司將依照旅客運送契約辦理退費，除優惠活動另有規定者外，旅客搭乘列車抵達目的地車站時間，較時刻表原訂時間遲延30分鐘以上未滿60分鐘時，退還實收票價之50%，遲延60分鐘以上時，退還實收票價全額。造成不便，敬請旅客見諒。
台灣高鐵公司敬上
