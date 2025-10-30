高鐵「造型枕」免費拿！這4天沿線車站發送

【記者莊偉祺／台北報導】高鐵免費發送「造型眼罩枕」，結合眼罩與靠枕的二合一設計，旅行時可做頸枕、腰枕及遮光眼罩，共4天在沿線高鐵車站，完成捐血250 cc就能拿到。

高鐵為幫助各醫療院所度過每年歲末用血需求的高峰期，持續推動「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，今年規劃自11月7日起連續4個週五，分別於高鐵南港總公司及沿線11個高鐵車站，舉辦12場巡迴募血活動。

高鐵統計，自2012年起，每年舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，迄今已吸引超過1萬8000人響應，共募得2萬8782袋血液。這次捐血活動，將致贈每位完成捐血250 cc的民眾「高鐵造型眼罩枕」紀念品1份，該贈品為結合眼罩與靠枕的二合一設計，旅行時可做頸枕、腰枕、遮光眼罩；捐血500 cc者可再獲得神秘好禮1份。數量有限，送完為止。

全台12場巡迴募血活動。高鐵提供

