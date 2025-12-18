高鐵"高速傳愛 助學計劃" 邀旅客捐款支持憨兒職能教育

生活中心／綜合報導

高鐵善盡企業社會責任，連續17年舉辦高速傳愛活動，今年攜手喜憨兒基金會，邀請乘客一起捐款，支持憨兒職能教育，同時也將麵包捐給偏鄉孩童。讓愛心發揮雙倍效果。

烤箱緩緩加熱，美味麵包，新鮮出爐！高鐵高速傳愛計畫，邁入第17年，今年攜手喜憨兒基金會，請來藝人曾寶儀，擔任公益大使。搭乘高鐵親自造訪憨兒工廠，曾寶儀，感觸滿滿。





高鐵高速傳愛計畫，邁入第17年（圖／民視新聞）





公益大使曾寶儀：「他們常常會用一種語氣就是說，比方說不夠，或者說不應該切斷，講完之後會想說，老師不要不要對我這麼嚴苛，可是當你做好的時候，他們會全體給你掌聲鼓勵，滿滿的情緒價值，就是事情要做對，但是心情也要好，我覺得在那裡工作就是，充滿了愛跟支持的感覺。」

將憨兒手作麵包餅乾、送到偏鄉，讓愛心疊加，將每份捐款，發揮雙倍效果。既能幫助憨兒的職能教育，也可以讓資源匱乏的偏鄉孩童，吃到最純正天然的烘焙食品。





高鐵今年攜手喜憨兒基金會，請來藝人曾寶儀，擔任公益大使（圖／民視新聞）





台灣高鐵董事長史哲：「去年我們平均每日的運量是21.4萬，今年1到11月我們已經是22.4萬人，我們今年10月甚至達到23.7萬人，我們12月現在，坦白跟大家講，我們現在真的是一票難求，1月1日到3月2日當中，把你前方的信封袋拿出來，或者是拿出手機，我想更多的人，我們希望能夠創造更好的佳績，我們16年來，我們總共募集了將近2億元，幫助了4.1萬個孩子。」

高鐵邀請乘客，座位網袋裡，都有捐款信封或QRCODE，寫好再投入車站信箱。小額捐款或定期定額，都能幫助社會，再往前一步。

