高鐵「高速傳愛 助學計畫」元旦啟動 以行動陪伴憨兒

記者古可絜／臺北報導

台灣高鐵2026「高速傳愛 助學計畫」將於元旦啟動，台灣高鐵與喜憨兒社會福利基金會於今（18）日在高鐵南港站舉辦「高速傳愛 助學計畫」記者會。呼籲民眾於2026年1月1日至3月2日活動期間，利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱或用手機掃描捐款信封上的QR Code等方式踴躍捐款（衛部救字第1141364196號），以行動陪伴憨兒「共融學習 讓愛升級」。

台灣高鐵表示，為鼓勵旅客踴躍響應2026「高速傳愛 助學計畫」，活動期間凡每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6,000元，即可獲贈「高鐵ESG輕便摺傘」乙個。

台灣高鐵公司自2010年起，每年推動「高速傳愛 助學計畫」協助多個公益團體募款，16年來已與臺灣世界展望會、伊甸基金會、兒童福利聯盟文教基金會、社團法人為臺灣而教協會、中華民國快樂學習協會、中華民國唐氏症基金會等團體合作，其募得款項均由公益團體統籌運用，累計募款超過1.91億元，成功幫助超過4.1萬名孩子透過學習快樂成長。

台灣高鐵2026「高速傳愛 助學計畫」將於元旦啟動。（高鐵提供）