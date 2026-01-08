高鐵「1規定」形同虛設？大型行李區被占滿 苦主怒轟一堆文盲

一名乘客在網路抱怨高鐵的大型行李置物區總是被登機箱占滿。（翻攝Threads@uam0405）

高鐵車廂內的「大型行李放置區」再度掀起爭議。一名乘客近日搭乘高鐵時，攜帶30吋與32吋行李箱，發現標示「28吋以上大型行李優先使用」的放置區，早已被一整排小型行李箱塞滿，讓真正有需求的人完全無處可放，氣得直罵「每次都遇到一堆文盲」，貼文曝光後立刻引發大量網友共鳴與論戰。

原PO在社群Threads發文指出，高鐵清楚標示規定，大型行李放置區是提供28吋以上行李優先使用，手提或小型行李應放置座位上方行李架，但實際搭車時，常看到登機箱、小行李直接霸占整個空間。他當天拖著2個超過30吋的行李箱上車，連一個空位都找不到，只能無奈卡在座位附近，直言這樣的情況「真的很常發生」。

明明有標示 為什麼仍被無視？

從原PO拍下的畫面可見，行李放置區公告清楚可讀，現場卻與規定完全相反。他也強調，自己發文不是單純抱怨，是希望高鐵與乘客能正視問題，否則在上下車時間有限的情況下，大型行李無處可放，不僅不便，也會衍生安全疑慮。他呼籲，登機箱或小行李其實放在座位上方，甚至腳前方都足夠，別再擠占真正需要的空間。

貼文引發大量苦主現身說法，不少人留言直呼「每次搭都遇到」「拿28吋以上行李真的很痛苦」「只能拜託前座不要後躺」「還有人直接把小行李疊上去，根本疊疊樂」。也有人分享，因為行李太大，只能硬塞在座位前方，幾次差點來不及下車。

是乘客沒公德心 還是規定不夠清楚？

不過，另一派網友也提出不同看法，認為「優先使用」並非強制規定，小行李並非不能放，「尖峰時段帶30吋以上搭一般車廂也很自私」「中文寫的是優先，不是禁止」。也有人建議，高鐵應比照日本新幹線，改成大型行李預約制，或將規定改為「專用區」，甚至明確標示禁止小型行李，才能真正降低爭議。

