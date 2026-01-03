高鐵1／6-7計畫性維修！32班次北上列車延誤

為確保行車安全及維護路線品質，台灣高鐵1月6至7日啟動計畫性維修。（本報資料照片）

台灣高鐵為確保行車安全及維護路線品質，1月6至7日啟動計畫性維修，相關路段配合維修作業，將實施慢行或運轉調度，部分北上列車預估將延誤，提醒旅客留意。

台灣高鐵公告說明，1月6至7日行車影響，北上列車包括T1602、T606、T610、T616、T622、T628、T640、T646、T652、T654、T658、T660、T664、T666、T670、T676 於新竹站發車預估延誤6至7分鐘，預估抵達桃園站延誤5至7分鐘，預估抵達板橋站延誤2至4分鐘，預估抵達台北站延誤1至3分鐘，預估抵達南港站延誤0至2分鐘。

相關路段配合計畫性維修作業，實施慢行或運轉調度。（翻攝自台灣高鐵網站）

另北上列車含T1302、T806、T810、T818、T830、T838、T842、T846、T850預估抵達桃園站延誤2至4分鐘，預估抵達板橋站／台北站延誤1至3分鐘，預估抵達南港站延誤0至2分鐘。

北上列車包括T1202、T204、T206、T1238、T242、T1246、T294 預估抵達板橋站至南港站延誤0至2分鐘。

台灣高鐵提到，因應高鐵計畫性維修作業，維修施工期間實施慢行或運轉調度，部分班次延誤將縮短轉乘高鐵桃園站快捷公車的時間，請旅客多加留意。

