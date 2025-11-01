高鐵11月新制！對號座提前搭車須換票 10日起實施
台北市 / 綜合報導
高鐵11月10日起將取消「提前乘車彈性機制」。
以往搭高鐵買對號座車票，若臨時變動行程，可拿未發車車票提早搭乘較早車次的自由座，11月10日起，各車站將不再受理人工方式協助對號座旅客提前乘車。新制上路後，旅客須依車票所載班次搭乘，若有需要提前進站的對號座旅客，則須依規定先行完成換票程序才能改搭自由座。
更多華視新聞報導
買錯票不給換 男以不雅字眼辱罵高鐵售票員判無罪
高鐵撤寧靜車廂宣導牌 重構思如何宣傳政策
小孩搭高鐵收「寧靜車廂」警告？ 當事人回應：置物籃看到的
