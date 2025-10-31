高鐵11/10起改搭須換票 線上旅展慢遊送住宿
針對年底出行返鄉熱潮，台灣高鐵啟動購票新制及旅遊優惠。自11月10日起取消對號座旅客提前搭乘自由座的彈性措施，欲提前乘車須先完成換票手續。另推出「美好進補 癒用慢遊計畫」線上旅展，規畫多項高鐵假期優惠；攜手Uber祭出「TGo點數回饋」，提供無縫接軌的出遊體驗；並設計「高鐵在地假期」樂齡專案，邀旅客以高鐵為起點，探索全台各地的人文與風景。
以往旅客臨時變更行程，可持未發車車票提前改搭自由座班次，但近年使用人數顯著增加，平均每日約有數百人採用此方式乘車，造成原班次座位閒置、影響座位利用率及自由座乘車品質。因此，自11月10日起對號座旅客須依票面所載班次搭車，如須提早出發，必須先至高鐵售票窗口、合作通路或T-EX行動購票App辦理換票，才可改乘其他班次。
依據高鐵旅客運送契約第17條規定，對號座車票僅限於票面所載日期、車次及區間使用，自由座票則限當日營業時間內使用。高鐵自8月起已透過官網、App及車站公告進行宣導，提醒旅客提早規畫行程，依規定完成換票手續，以確保乘車順利。
配合旅遊旺季到來，高鐵舉辦「美好進補 癒用慢遊計畫」線上旅展，讓旅客以最超值的價格開啟秋冬旅程。活動內容包含「搭高鐵．送住宿」、「搭高鐵．送租車」與「升等有禮」等多項優惠，平日搭乘台北至高雄來回，2人同行入住和逸飯店，每人2,980元起，相當於購買高鐵票即享免費住宿；另有高鐵+租車方案，購票即送24小時租車與升級車款禮遇。
旅展期間訂購高鐵假期行程，前200筆訂單再贈ITF旅展門票2張，並有機會抽到星宇航空不限航點來回機票。針對自行安排行程的旅客，高鐵「飯店聯票」與「國旅聯票」專案打出7折起優惠，合作品牌涵蓋晶華、雲朗、柯達等飯店集團，以及Klook、KKday、易遊網等旅遊平台，提供住宿、門票與交通一次購足的便利選擇。
Uber攜手高鐵力推「TGo點數回饋」活動，12月31日前使用Uber App完成指定高鐵站行程，即贈100點TGo點數，Uber One會員每趟可獲200點TGo點數與最高5% Uber One點數，還能抽價值1,600元的8,000點TGo點數，活動期間輸入優惠序號即可參加。
根據Uber統計，今(2025)年1至9月高鐵站接駁行程較去(2024)年同期成長逾2成，暑假期間增幅達4成。此次合作除提供實質回饋外，TGo會員還能透過「TGo點數365」平台，將累積點數換成Uber或Uber Eats抵用券，進一步串聯交通與生活應用，打造更完整的出行生態圈。
此外，高鐵持續推動「高鐵在地假期」專案，主打新北、苗栗、彰化、雲林、嘉義、台南及高雄等地1日深度行程，從高鐵站出發、專車接送、專人導覽，讓旅客「快快抵達、慢慢玩」。65歲以上報名指定團次只須「高鐵來回車票＋200元」，前200位再送500元高鐵假期抵用券，可走訪「彰化假期」遊鹿港老街與八卦山、「南投假期」暢遊日月潭、「新北假期」探訪野柳、貓村與九份山城等多條經典路線。
