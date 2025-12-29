高鐵2/2起再增班 首開台北-高雄直達車、每週開行1,134班次

台北市 / 林彥廷 綜合報導

台灣高鐵公司表示，為因應旅客需求並提升服務品質，2026/2/2起再增班，本次每週增開夜間時段共計6班次南下列車，總班次將達1,134班。同時，新增開車次將採全新停靠模式，包括1985車次：每週一至週五晚間10時自南港站發車，停靠台北及板橋站後不停靠台中站、直達台南站後至左營站；此外，1575車次：週六晚間10:30自南港站行駛至台中站，中途不停板橋站及苗栗站。考量增班時段已近深夜，台灣高鐵公司特別採用彈性化的停靠模式，縮短桃、竹以及南部地區旅客返家時間，讓北上洽公、聚會、旅遊的民眾返家更快速、便利，歡迎旅客多加利用。新班表將自2026/1/5（一）凌晨零時起開放購票，後續日期之車票則依預售時程逐日開放預購，歡迎旅客多加利用。

翻攝自 高鐵 官網

台灣高鐵公司指出，1985車次開行後，讓台北至台南間行車時間縮短至83分鐘、台北至左營間則為95分鐘，提供台南、高雄二地旅客，晚間自台北返家有更快、更多的選擇；而週六增開的1575車次，自南港站發車後，中途停靠台北站、桃園站、新竹站及台中站。同樣可以達到讓中、南部都會區旅客，彈性規劃行程、分流搭乘的效果，台灣高鐵也呼籲旅客，夜間乘車前務必特別注意所搭乘班次的停靠站，避免誤乘過站耽誤行程。此外，配合本次夜間增開班次，原於週五及週日開行之南下1563車次，桃園、新竹站將微調發車時間，敬請旅客特別留意。

台灣高鐵將持續觀察旅客需求，適度增開班次並優化班表停靠模式，以期更加貼近旅客需求，本次增班後總計每週將提供1,134班次的旅運服務（南下566班、北上568班），歡迎旅客多加利用台灣高鐵「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、高鐵合作之便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機等多樣化的通路，一次預購所需車票，並及早訂位、提前完成取票，以節省寶貴時間。

