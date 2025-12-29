高鐵2/2起增班！每週6夜間時段 首開北高直達車「不停台中」

【緯來新聞網】為了因應旅客需求，台灣高鐵今（29日）宣布自2026年2月2日起增班，主要集中在夜間時段，每週增開6班次南下列車，總計將提供1134班次的旅運服務，供更多返家或晚家出行選擇。

台灣高鐵宣布自2026年2月2日起增班，總班次將達1134班。（圖／翻攝自台灣高鐵臉書）

高鐵宣布，每週增開夜間時段共計6班次南下列車，總班次將達1134班，而新增開車將採全新停靠模式，包括1985車次（每週一至週五晚間10時自南港站發車，停靠台北及板橋站後不停靠台中站、直達台南站後至左營站）、1575車次（週六晚間10:30自南港站行駛至台中站，中途不停板橋站及苗栗站），新班表將自2026年1月5日凌晨0時起開放購票。



高鐵說明，1985車次開行後，讓台北至台南間行車時間縮短至83分鐘、台北至左營間則為95分鐘，提供台南、高雄2地旅客，晚間有更快、更多的選擇；而週六增開的1575車次，自南港站發車後，中途停靠台北站、桃園站、新竹站及台中站，可以達到讓中、南部都會區旅客，彈性規劃行程、分流搭乘的效果。另外，配合本次夜間增開班次，原於週五及週日開行之南下1563車次，桃園、新竹站將微調發車時間。



高鐵強調，將持續觀察旅客需求，適度增開班次並優化班表停靠模式，以期更加貼近旅客需求，本次增班後總計每週將提供1134班次的旅運服務（南下566班、北上568班），旅客可多加利用APP、網路訂票系統、高鐵合作之便利商店，或在車站營業時間至售票窗口及自動售票機等通路，一次預購所需車票，並及早訂位、提前完成取票，以節省寶貴時間。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

陳庭妮解開對父親多年不諒解 蔡凡熙遭猛鬼糾纏虐出滿身傷

《娛百》傳收攤「主任」羅志祥吐不捨 收藏5千雙鞋辦展