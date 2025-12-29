高鐵2／2起增班！首開台北—高雄直達車

高鐵2／2起增班！不停台中更快 優化深夜班表（示意圖:shutterstock/達志）

因應旅客需求並提升服務品質，台灣高鐵公司宣布自民國115年2月2日起再增班，每周增開夜間時段共計6班次南下列車，總班次將達1134班。新增開車次採全新停靠模式，包括1985車次每周一至周五晚間10時自南港站發車，停靠台北及板橋站後不停靠台中站，直達台南站後至左營站。新班表將自1月5日凌晨0時起開放購票。

高鐵指出，1985車次開行後，讓台北至台南間行車時間縮短至83分鐘、台北至左營間則為95分鐘，提供台南、高雄二地旅客，晚間自台北返家有更快、更多的選擇；周六增開的1575車次，自南港站發車後，中途停靠台北站、桃園站、新竹站及台中站。

廣告 廣告

台灣高鐵公司宣布自民國115年2月2日起再增班，每周增開夜間時段共計6班次南下列車，總班次將達1134班。（高鐵提供／陳祐誠台北傳真）

此外，配合本次夜間增開班次，原於周五及周日開行的南下1563車次，桃園、新竹站將微調發車時間。

高鐵觀察，對於晚間較晚時段的旅運需求，南部旅客在平常日的商務活動若持續到較晚，會有更迅速自台北返回台南、高雄的需求，因此加開1985車次，以直達車模式運行，照顧南部旅客返家的需求。

另針對台中以北的旅客增加1575車次，以因應周末大型活動越來越頻繁，加強服務旅運量最大的北部區間。

高鐵表示，將持續觀察旅客需求，適度增開班次並優化班表停靠模式，以期更加貼近旅客需求，本次增班後總計每周將提供1134班次的旅運服務（南下566班、北上568班），歡迎旅客多加利用。

更多中時新聞網報導

《大濛》票房邁向7000萬陳玉勳喊話「多開場次」

告五人致敬白衣天使 幽默問「落枕看哪科」

李聖傑哽咽泛淚 拚26年終登小巨蛋