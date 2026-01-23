高鐵2/24、25加開12班大學生5折優惠列車 1/27開放購票

台灣高鐵700T型列車停於左營站待發車。（圖／資料照片，圖源：台灣好新聞編輯部）





今年春節疏運與和平紀念日疏運僅相隔2天，台灣高鐵今(23)日宣布，為鼓勵大學生搭高鐵返校，特別規劃於2月24日、2月25日，除原適用5折、75折或88折之大學生優惠車次外，再加碼提供南下、北上各三班，共12班次「大學生開學返校5折優惠列車」，自1月27日零時起開放購票。

台灣高鐵表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」之各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可使用「T -EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。

台灣高鐵提醒，使用「大學生優惠」之旅客，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本，如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗；在學證明如採電子版方式，請務必於上車前先行下載備查，以免影響優惠權益。

