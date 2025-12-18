高鐵2026年擬微幅增班 春節推「早早鳥」優惠

台灣高鐵春節將推「早早鳥」優惠，鼓勵旅客多利用離峰時段搭乘。（圖：台灣高鐵官網）

台灣高鐵運量穩定增加，今年前11月日均旅運量22.4萬人次，成長4.6%。高鐵公司今天（18日）表示，明年打算微幅增班，並搭配班表調整班次運行模式，同時預告春節將推出「早早鳥」優惠，鼓勵旅客多利用離峰時段搭乘，至於折扣是否比照先前5折，高鐵公司將在進一步規畫完成後公布。

台灣高鐵採購12組新世代列車，首組N700ST預計明年8月運抵台灣，後續交車時程規劃2027年上、下半年各有5組、2組，2028年上半年再交付4組，新車經測試並報交通部同意才能正式載客。

廣告 廣告

台灣高鐵預計，2027年第3季第1組列車上線，2028年底全數投入營運，等所有新車上線後，尖峰時段發車能力（運能）預估可提升約25%。

台灣高鐵目前尖峰時段單向最高班次是7班，隨著新車全數投入營運後，台灣高鐵今天表示，雖然理論上系統承載可每5分鐘發一班列車，但實際營運班次還得看兩大因素而定，包括運能需求、車組數是否充足。

在新車還沒有投入營運前，儘管整體增班幅度有限，台灣高鐵表示，將針對旅運需求較大時段進行班次調整，明年1月起陸續推出不同運行模式調整，並舉例今年曾在尖峰時段增加「南港-台中」的區間車。

值得注意的是，今年教師節、中秋節及國慶日形成接連3週的連續疏運，台灣高鐵除了擴大早鳥座位數，並在離峰時段推出歷來折扣最深的「5折早早鳥」優惠。

台灣高鐵指出，明年春節疏運期間規劃再推出「早早鳥」優惠，鼓勵旅客多利用離峰時段搭乘，但實際折扣幅度是否比照先前5折，有待進一步規劃和公布。