高鐵228三天連假「加開80班列車」 1/29零點起搶票！

2026年228和平紀念日共有3天連假，高鐵今（27）天宣布規劃2/26至3/2五天疏運，加開80班次列車，總計提供902班次列車旅運，另外特別規劃4班次延後收班，29日凌晨零點起搶票。

高鐵自2/26至3/2規劃為期五天的「和平紀念日疏運」，期間加開80班次列車，包含南下36班、北上44班，總計提供902班次列車的旅運服務，疏運期間各車次均配置2至9節不等的自由座車廂；此外為加強服務旅客，特別規劃四班延後收班列車，包含南下1班、北上3班，最晚凌晨0點30分抵達端點站。

廣告 廣告

高鐵公告，1/29凌晨零點起，旅客可利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購和平紀念日疏運期間所需的車票。

而在和平紀念日疏運期間，台灣高鐵公司仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用。