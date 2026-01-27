高鐵228連假加開80列次 團體票上限放寬至30張

（中央社記者黃巧雯台北27日電）今年228和平紀念日連假有3天，台灣高鐵今天宣布，2月26日至3月2日為期5天疏運，加開80班次列車，自1月29日起開放訂票；即日起團體票線上訂位每筆上限也由20張提高至30張。

今年和平紀念日連假為2月27日至3月1日共3天，為服務旅客搭乘需求，台灣高鐵發布新聞稿公告加開列車資訊。

台灣高鐵表示，規劃2月26日至3月2日為期5天疏運，加開80班次列車（南下36班、北上44班），總計提供902班次列車的旅運服務。

台灣高鐵指出，旅客可自1月29日凌晨0時起，利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作便利商店、網路訂票系統，或在車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購和平紀念日疏運期間所需的車票。

為加強服務旅客，台灣高鐵表示，和平紀念日疏運期間特別規劃4班延後收班列車（南下1班、北上3班），最晚至凌晨0時30分抵達端點站，敬請搭乘延後收班車次的旅客，預先留意/安排到站交通接駁，以確保行程順暢。

台灣高鐵除了提醒搭乘對號座的旅客，預先訂位並提早完成取票，以便到站後直接進站搭車，還提到在疏運期間各車次均配置2至9節不等自由座車廂，呼籲規劃搭乘自由座的旅客到站後，留意車站旅客資訊顯示系統上自由座資訊，並建議在車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，直接持購票手機感應QR code進站搭車，以節省寶貴時間。

台灣高鐵表示，和平紀念日疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠。

此外，台灣高鐵即日起放寬高鐵團體票「線上團體訂位服務」每筆訂票張數上限，高鐵表示，將由20張提高至30張，疏運期間也適用，讓團體旅客訂票更具彈性。（編輯：李亨山）1150127