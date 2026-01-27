高鐵228連假加開80班列車 1/29起開放購票

台灣高鐵700T型列車停於左營站待發車（圖／資料照片，圖源：台灣好新聞編輯部拍攝）





今(115)年228和平紀念日共有3天連假，台灣高鐵今(27)日宣布，2月26日至3月2日規劃和平紀念日疏運，期間加開80班次列車（南下36班、北上44班），總計5天提供902班次列車的旅運服務，旅客可自1月29日凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵表示，旅客可透過「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購和平紀念日疏運期間所需的車票。

台灣高鐵說，為加強服務旅客，和平紀念日疏運期間特別規劃4班延後收班列車（南下1班、北上3班），最晚至凌晨0時30分抵達端點站，歡迎多加利用。敬請搭乘延後收班車次的旅客，預先留意/安排到站之交通接駁，以確保行程順暢。

台灣高鐵提醒搭乘對號座的旅客，預先訂位並提早完成取票，以便到站後直接進站搭車；此外，疏運期間各車次均配置2至9節不等自由座車廂，規劃搭乘自由座的旅客到站後，留意車站旅客資訊顯示系統上自由座資訊，並建議於車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，直接持購票手機感應QR code進站搭車。

台灣高鐵說，疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用。此外，即日起高鐵團體票「線上團體訂位服務」每筆訂票張數上限由20張提高至30張，疏運期間也適用。

