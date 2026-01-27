高鐵228連假加開80班列車 1/29起開放購票
今(115)年228和平紀念日共有3天連假，台灣高鐵今(27)日宣布，2月26日至3月2日規劃和平紀念日疏運，期間加開80班次列車（南下36班、北上44班），總計5天提供902班次列車的旅運服務，旅客可自1月29日凌晨零時起開放購票。
台灣高鐵表示，旅客可透過「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購和平紀念日疏運期間所需的車票。
台灣高鐵說，為加強服務旅客，和平紀念日疏運期間特別規劃4班延後收班列車（南下1班、北上3班），最晚至凌晨0時30分抵達端點站，歡迎多加利用。敬請搭乘延後收班車次的旅客，預先留意/安排到站之交通接駁，以確保行程順暢。
台灣高鐵提醒搭乘對號座的旅客，預先訂位並提早完成取票，以便到站後直接進站搭車；此外，疏運期間各車次均配置2至9節不等自由座車廂，規劃搭乘自由座的旅客到站後，留意車站旅客資訊顯示系統上自由座資訊，並建議於車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，直接持購票手機感應QR code進站搭車。
台灣高鐵說，疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用。此外，即日起高鐵團體票「線上團體訂位服務」每筆訂票張數上限由20張提高至30張，疏運期間也適用。
更多新聞推薦
其他人也在看
誰說觀光只看人頭？台灣旅遊產值大爆發 「這國人」來台平均豪砸8萬
台灣國際觀光表現正悄悄超進化！現在評估觀光好不好，已經不流行只數「有多少人入境」，而是要看「旅客口袋掏出多少錢」。最新數據顯示，台灣正對齊全球旅遊新浪潮，外國觀光客來台不只待得更久，整趟行程的花費更是大幅飆升，顯示台灣旅遊正從「打卡過境」轉向「深度消費」！(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 23則留言
大雪突襲北海道 旅客長時間受困、公共運輸大亂
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導今年寒流持續時間長，冬季感受強，北海道出現暴雪，嚴重衝擊交通。北海道新千歲機場與札幌間交通幾乎癱瘓，JR列車停駛，高...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
北海道暴雪創紀錄！逾7千人困新千歲機場「交通完全癱瘓」 台旅客卡電車上13小時超崩潰
不少人會在冬季前往北海道賞雪，不料近日逢入冬以來最強寒流，暴雪重創交通，25日往返新千歲機場與札幌市區間的交通全面癱瘓，大批旅客被迫滯留，不少人無奈直呼「人到了卻玩不了」。其中，許多台灣旅客也紛紛在社群平台 Threads 分享自身遭遇，有人被困在JR列車上長達13小時，也有人為了搭上計程車或JR列車徹夜排隊，種種狀況讓人不忍直視。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
包膜、上鎖其實更危險！ 旅遊達人搭機千次經驗談：最好攜帶樸素行李箱
出國旅遊通常是搭飛機，但如果在機場就遇到鳥事，可能會影響整趟行程的心情。英國旅遊達人湯普森近日接受媒體訪問，就分享他去過一百多個國家機場的心得。他建議最好提早3個小時到機場，使用樸素的行李箱，也不要包膜上鎖，另外可攜身帶1公升水壼，通過安檢就裝滿。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3則留言
北海道大雪交通亂 旅客被迫新千歲機場過夜
[NOWnews今日新聞]日本北海道25日遭逢破紀錄的降雪，札幌市截至當日晚間10時的24小時降雪量達54公分，創統計開始以來1月新高。受到災害級大雪影響，大眾運輸工具受到嚴重衝擊，往返札幌的列車與巴...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 發表留言
引進高空氦氣球 薰衣草森林：南投九九峰園區3/9試營運
值得一提的是，南投九九峰園區規劃自法國引進，台灣唯一氦氣球高空體驗作為園區亮點之一，與巴黎奧運同款型的Aerophile超輕型氦氣球，繫留高度最高可達300公尺，讓旅人能以不同視角感受世界級九九峰地景樣貌。還有北海道知名獨立咖啡MORIHICO. 森彥咖啡也將在此開設首家海外店。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發表留言
台北燈節雙展區 20條遊程玩翻
迎接農曆新年到來，深受國內外旅客期待的2026台北燈節將於2月25日至3月15日盛大登場，北市觀傳局在今年燈節首度規畫「雙展區、雙IP」，攜手包括變形金剛與尚未公開的2大國際IP合作打造主題燈組，分別於潮流匯聚的西門町及兼具文化、自然綠意的圓山花博公園同步亮相，另配合燈節活動再推出20條主題遊程，提供民眾串連賞燈與城市探索多元玩法，為市民與旅客帶來耳目一新的賞燈體驗。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
斯里蘭卡6-3／坐上高山火車之後：茶園、雨霧、誤點與九孔橋 從容、失望到連滾帶爬，一段被風景牽引的旅程
先前，我赤腳踏在斯里蘭卡古都的泥土與石板上，感受每一步與歷史的厚度；現在，我坐在中部高地的火車上，窗外雨霧縹緲，茶園如綠色波浪起伏，微風透過沒關的車門吹進車廂。從靜謐的佛塔與菩提樹，到動感鐵道，旅行的樂趣，往往藏在不可預測的瞬間。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 發表留言
斯里蘭卡6-1／印度洋上的馬丘比丘！攀上「天空之城」獅子岩 探訪卡西亞帕國王的瘋狂與孤寂
斯里蘭卡是一個很難不被喜歡的地方。叢林、野生動物、古老文明與純樸的人文氣息，讓這座位於印度洋上的島國，幾乎不需要太多說服，就能被愛上。除了下雪，上帝幾乎把所有美好的事物都留在這裡。但也正因為如此，當旅程結束後，讓我最難忘的，反而不是我原本以為最能打動我的那些風景。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
冬日限定美景！桃園落羽松繽紛轉紅 拍照打卡把握時機
不用出國，也可就近賞盡美景！在近幾波寒流助陣下，桃園市境的落羽松已由黃轉紅進入一年中最美時節，包括八德霄裡大池、楊梅高新街210巷對面的鄉間農地、中壢過嶺森林公園、大溪月眉濕地，仍可見到落羽松繽紛美景。不過，近日偶有局部大雨，部分景點的落羽松開始掉葉，想拍此一冬日限定美景的民眾最好把握農曆春節前造訪自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
出國旅遊注意！華航超額行李費漲30美元、超大尺寸翻倍計費
旅客要注意了！華航從今（26）天起調整多項行李相關費用，包括超額行李費、預購額外託運行李費，還有超大尺寸行李費。其中，超額行李費每件最高調漲30美元，約台幣942元，而超大尺寸行李費則是全面調整為原本台視新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
【2026年1月活動推薦】淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有淡水天元宮櫻花季、台中史努比、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 8則留言
嘉義山區萬壽菊與炮仗花牆令人驚艷 成櫻花季另類嬌點
嘉義大阿里山地區的河津櫻與山櫻盛開中，宣示嘉義櫻花季亮麗登場，而在竹崎鄉中和村石棹與梅山鄉太和村樟樹湖分別有壯觀的炮仗花牆與萬壽菊花牆。橘紅色的耀眼炮仗花形成橘色花瀑，與一旁的綠色咖啡樹構成美不勝收的畫面；金黃色的萬壽菊爆開令人目不暇給，在青翠的茶園中相當醒目，遊客笑說都比櫻花還搶眼。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
飛韓國注意！「5家航空」新制上路，今起機上全面「禁用行動電源」
南韓多家航空公司同步升級飛安規定。包含大韓航空、韓亞航空等5家航空，26日起全面禁止旅客在機艙內使用行動電源充電，國際航線也一體適用造咖 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
北海道札幌下破紀錄大雪交通停擺 旅遊作家：遇極端天氣能不動就不動
日本遭遇入冬以來最強寒流，北海道札幌昨天（25日）開始下起破紀錄大雪，新千歲機場對外的列車、巴士等宣布停駛，不少旅客進退兩難。旅遊作家943建議，旅客遇到極端天氣時，核心原則是「能不動就不動」，若非行動不可，則應以「地鐵加上短程計程車」為主，勿嘗試跨城市的長途移動；即時交通資訊部分，可至JR北海道、北海道中央巴士以及新千歲機場官網查詢。Yahoo即時新聞 ・ 21 小時前 ・ 22則留言
去年來台旅客857.4萬人次 日韓港澳破百萬
[NOWnews今日新聞]交通部觀光署今（26）日公布，2025年來台旅客約857.4萬人次，較2024年成長約9%，日本、港澳、韓國等主要市場均達百萬人次規模。觀光署也表示，各國觀光表現的比較焦點，...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 1則留言
「2026台北燈節」20條遊程帶你玩 限定旅宿優惠輕鬆省
記者王誌成／台北報導 迎接新年，「二０二六台北燈節」將於二月二十五日至三月十五日盛大…中華日報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
瑞里紫藤花季3月登場 嘉義山城邀遊客慢旅賞花
嘉義縣的深度體驗旅遊與慢遊風潮近年備受矚目，位於嘉義梅山、阿里山山脈間的太平與瑞里地區，以雲海、竹林、吊橋及四季更迭的花景，交織出豐富山林風貌。每年3月的紫藤花季即將登場，民眾可以提早安排春日賞花行程。品觀點 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
彩虹架起山中來往橋樑！屏東原民文化園區「彩虹橋」恢復通行
原住民族委員會原住民族文化發展中心（以下簡稱原發中心）的原住民文化園區是春節遊客走春的熱門景點，園區內的指標性景點「一號吊橋（彩虹橋）」及「二號吊橋（觀流橋）」已全面完工，今天正式通橋，將迎接春節期間的龐大人流。原住民族文化園區內的「彩虹橋」及「觀流橋」在整修約2年後，今天在部落耆老的祈福聲中正式重自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
韓5大航空即日起「禁機上充電」！「這1處」也禁放
生活中心／曾詠晞報導近期預計前往韓國旅遊的民眾務必多加留意。韓國5家航空業者正式宣布，自本月26日起，全面禁止旅客在機艙內使用行動電源進行充電，僅允許單純攜帶上機。這項規範包含了韓進集團旗下的大韓航空、韓亞航空、真航空、釜山航空以及首爾航空的所有國內與國際航班。事實上，濟州航空與易斯達航空先前已陸續推行類似措施，隨著更多公司正式加入，加強管控行動電源已成為韓國航空界的最新共識。民視 ・ 17 小時前 ・ 發表留言