高鐵228連假加開80班次列車！ 29日清晨起開放購票

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

為配合2026年和平紀念日連假返鄉需求，台灣高鐵公司推出為期5天的「和平紀念日疏運」，期間加開80班次列車（南下36班、北上44班），總計提供902班次列車的旅運服務。29日清晨起開放購票，歡迎多加利用高鐵返鄉。

為配合2026年和平紀念日連假返鄉需求，台灣高鐵公司推出為期5天的「和平紀念日疏運」，期間加開80班次列車。（圖／台灣高鐵公司）

台灣高鐵表示，和平紀念日疏運期間特別規劃4班延後收班列車（南下1班、北上3班），最晚至凌晨0時30分抵達端點站。高鐵提醒搭乘延後收班車次的旅客，應事先留意並安排到站後的交通接駁方式，以確保行程順利。

此外，和平紀念日疏運期間仍適用「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等方案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則暫不適用，旅客可至高鐵官網查詢最新優惠資訊。高鐵公司也同步宣布，即日起團體票「線上團體訂位服務」單筆訂票上限，將由原本20張提高至30張，疏運期間同樣適用，提供團體旅客更彈性的訂票選擇。

