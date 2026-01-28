高鐵228連假疏運加開80班 1/29凌晨開放購票
新北市 / 林彥廷 綜合報導
2026年和平紀念日共有3天連假，台灣高鐵公司為服務旅客搭乘需求，自2/26（四）至3/2（一）規劃為期5天的「和平紀念日疏運」，期間加開80班次列車（南下36班、北上44班），總計提供902班次列車的旅運服務。旅客可自1/29（四）凌晨零時起，利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購和平紀念日疏運期間所需的車票。（時刻表詳附件）
為加強服務旅客，和平紀念日疏運期間特別規劃4班延後收班列車（南下1班、北上3班），最晚至凌晨0時30分抵達端點站，歡迎多加利用。敬請搭乘延後收班車次的旅客，預先留意/安排到站之交通接駁，以確保行程順暢。（詳附表）
台灣高鐵公司提醒，搭乘對號座的旅客，預先訂位並提早完成取票，以便到站後直接進站搭車；此外，疏運期間各車次均配置2至9節不等之自由座車廂，敬請規劃搭乘自由座的旅客到站後，留意車站旅客資訊顯示系統上之自由座資訊，並建議於車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，直接持購票手機感應QR code進站搭車，以節省寶貴時間。
和平紀念日疏運期間，台灣高鐵公司仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠。此外，即日起高鐵團體票「線上團體訂位服務」每筆訂票張數上限由20張提高至30張！疏運期間也適用，讓團體旅客訂票更具彈性。
