高鐵5折早鳥限量開搶！加開395班因應春節運量 今夜零時開賣

台灣高鐵。

台灣高鐵春節疏運將自2月13日至2月23日實施，為期11天，期間加開395班次列車，合計提供2162班次列車服務。高鐵公司今（16）日凌晨0時起開放車票預購，搭配限量5折早鳥優惠與定期票效期展延措施，呼籲旅客提早規劃行程、掌握購票時機。

春節期間將加開395班列車，分別為南下170班、北上225班，以因應返鄉與旅遊高峰。旅客可透過「T-EX行動購票」App、高鐵官網、合作便利商店、各車站售票窗口及自動售票機完成訂票，一次預訂整段假期所需班次。

高鐵特別指出，離峰時段推出的早鳥票優惠仍照舊實施，指定車次提供5折、8折與9折限量折扣，總計釋出617班次、超過8萬4千席的優惠座位。每天皆有5折票釋出，越早訂票享有越高機率搶到最優惠票價，鼓勵旅客選擇車廂較空的時段，享受順暢旅程。

為協助旅客掌握熱門時段，高鐵企業網站將持續公布各車次對號座票況，旅客可先查詢剩餘座位數量，再決定預訂班次，並應於開車前完成取票程序，提升搭乘效率。

疏運期間，除常規班次外，另加開27班延後收班列車，最晚抵達時間為凌晨1時，亦安排2班清晨首發車，最早於5時45分發車。所有班次皆設有2至9節不等自由座車廂，旅客可留意車站顯示系統資訊，掌握配置與停靠站資訊。

此外，為回應定期票與回數票旅客需求，高鐵公司將自2月23日起自動展延票券效期，涵蓋2月14日至2月22日國定假日期間。例如原效期為1月20日至2月18日之定期票，展延後可使用至2月27日。

值得注意的是，春節期間除保留「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」方案外，其餘如「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體優惠」及「校外教學」等專案則暫停適用。高鐵建議旅客確認優惠條件後再行購票，以免權益受限。

