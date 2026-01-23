高鐵5折車票這天開搶！春節後連假加碼12班次優惠

【記者莊偉祺／台北報導】春節車票搶完，還有僅隔2天的228連假將至。高鐵表示，為鼓勵大學生以疏運空檔搭車返校，除原適用優惠車次外，再加碼共12班次「大學生開學返校5折優惠列車」。

今年春節疏運與和平紀念日疏運僅相隔2天，高鐵今（23日）表示，為鼓勵大學生多利用疏運空檔搭高鐵返校，將規劃於2月24日、2月25日，除原適用5折、75折或88折大學生優惠車次外，再加碼提供南下、北上各三班，共12班次「大學生開學返校5折優惠列車」，自1月27日凌晨0時起開放購票。

高鐵指出，適用「大學生優惠」的各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，也可使用「T -EX行動購票」APP、高鐵合作便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。

另提醒使用「大學生優惠」，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，須合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於上車前先行下載備查），以免影響優惠權益。

