高鐵APP開啟1設定！下車迅速喚出QR code 免再慌亂出站

只要開啟高鐵APP設定「到站提醒」功能，出站時即可長按通知顯示票證QR code掃描。示意圖／台灣高鐵

為了節省交通時間，高鐵乘車人數逐年增加，許多消費者下載高鐵官方APP，不僅可以開啟通知接收列車運行狀況、將常用資訊儲存便於訂票，甚至推出分票功能，方便家人好友乘車；近期網友再發現1個實用妙招，只要開啟1通知，下車時免開啟APP，也能快速出站。

高鐵APP功能眾多，不僅可以開啟⾼鐵訊息通知，接收活動訊息、列⾞運⾏狀況及系統維護等相關資訊，也可以將敬老票、愛心票、早鳥優惠票旅客之證號儲存，訂票時即可直接帶入資訊，或是儲存常用訂位行程，並將之設為訂票預設，後續即可自動帶入訂位條件購票；而近期網友發現，只要開啟「到站通知」，到站時再長按通知，就可以顯示顯⽰票證QR code。

於APP右上角點擊「個人中心」，於「提醒設定」開啟「到站提醒」功能，即可選擇提醒時間。圖／翻攝畫面

事實上，高鐵官網也有列出「到站通知」功能，乘客只要於高鐵APP右上角點擊「個人中心」，進入介面後，按「提醒設定」並開啟「到站提醒」功能，選擇您預先通知時間，APP便會於下車前發出到站通知；乘客僅需長按，顯示票證QR code掃描，即可迅速出站。

出站小撇步曝光，網友笑說「我都提早開，螢幕閃瞎自己」、「高鐵博士輸了」、「搭了幾百回都沒聽說過」、「虧我還是高鐵股東」，紛紛表示「太實用了吧！」下車時可避免慌忙中解鎖手機開啟APP程序，引發熱議。



