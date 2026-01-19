高鐵APP開「1隱藏設定」！免解鎖就快速出站 眾驚：搭200次都不知

生活中心／朱祖儀報導

網友透露，只要長按通知就會顯示QR Code。（圖／網友yuliang615授權提供）

台灣高鐵非常快速方便，是不少人仰賴的交通工具。近來還有網友發現一個神奇功能，發現如果有開啟高鐵到站通知，這時只要長按通知，就可以快速出站。不少人看完後驚呼，「哇靠，搭兩百次都不知道！」

一名網友在Threads發文表示，最近搭高鐵的時候，發現如果有打開到站通知，只要在到站時長按通知，螢幕就會自動彈出車票的QR Code，如此一來就可以不用另外解鎖打開APP，非常方便。

不少網友驚呼，「這真的實用！每次下車都還要慌忙趕快開app找QRcode」、「在高鐵上看到這篇，愛了」、「大感謝，等一下馬上用，這也太方便，搭高鐵一段時間了，完全不知道這個功能」、「當了一年半的高鐵通勤族現在才知道」、「好需要這個小知識！謝謝。」

也有人分享，「我都提早開，螢幕閃瞎自己」、「Apple Watch也有」、「手錶通知也會有！刷手錶的話連手機都可以不用拿」、「手錶也是會跳通知。」

