高鐵N700ST新車明年上路！直達車優先上線 訂票選車種不加價

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

台灣高鐵新購12組新世代列車「N700ST」，首部車預計於8月抵台，有望於明（2027）年8月上路載客。台灣高鐵指出，未來N700ST新車將優先安排於「直達車」班次載客，且旅客從訂票系統即可辨識新車班次，搭新車票價不加價。

台灣高鐵新購12組新世代列車「N700ST」，首部車預計於8月抵台，有望於明（2027）年8月上路載客。（示意圖／Unsplash）

台灣高鐵通車營運已滿19年，運量逐年攀升，迄今累計旅運超過9.8億人次。為因應未來旅運需求並提升服務品質，台灣高鐵公司2023年向日本採購12組新世代列車N700S。第一組N700ST列車預計今（2026）年8月運抵台灣、2027年8月開始投入營運服務。高鐵公司預估2028年底12組新車全數上線後，尖峰時段運能將提升25%。

廣告 廣告

高鐵公司董事長史哲表示，未來N700ST新車抵台投入營運後，將優先投入直達車班次服務旅客，主要考量長途旅客搭乘時間長，盼透過新世代列車提升舒適度及乘車品質。根據台灣高鐵規劃，未來新世代列車投入直達車營運載客後，民眾在訂票系統購買車票時，即可查詢N700ST行駛的直達車班次，購票時可自主挑選新車搭乘，票價不加價。

現行台灣高鐵的直達車每週約有200多列直達車，比例約占2成，直達車停靠站有2種模式，分別為「南港－台北－板橋－台中－左營」與「南港－台北－板橋－台中－台南－左營」。2月2日後，將新增「南港－台北－板橋－台南－左營」模式，未來直達車停靠模式將因應旅運需求調整。

由於台灣高鐵票價仍維持在19年前水準，根據交通部核定基本費率，北高有調漲230元空間，可從目前的1490元調漲至1720元。針對未來票價是否會檢討調漲，史哲表示，待新車全部上路、提升乘車品質後，才會討論是否調整。

更多FTNN新聞網報導

買對號座卻上不了車 高鐵亂象引發網友抱怨：像難民列車

高鐵「國旅聯票」再擴大！新增5大熱門景點 門票加購車票享85折

過年大掃除要小心！北市7旬男子染漢他病毒亡 疾管署示警注意老鼠

