高鐵TGo會員點數怎用才划算？網揭：折抵車票最好

2025年度台灣高鐵TGo會員點數將在12月31日到期，日前官方也提醒用戶盡快使用點數完畢，有民眾最近才發現這些點數可以換東西，不少網友建議他到「這3管道」兌贈品最划算。

許多民眾南來北往會選擇搭乘高鐵，加入會員累積點數還能兌換商品。（示意圖／記者高珞曦攝）

這位民眾在PTT發文表示，自己平常需要為了工作出差，北中南到處跑，因此搭乘高鐵所累積的點數也不少，他收到官方來信才知道，這些紅利點數可以換東西，不過他身邊親友都沒人嘗試過，好奇應該怎麼使用最划算。

貼文傳開後，許多網友留言建議，到超商、星巴克用掉點數兌獎很划算，不過更有價值的用法，還是將點數用於折抵下1次車票錢，「我的點數不多，都換便利商店飲料」、「都直接換星巴克，因為高鐵站幾乎都有星巴克，方便」、「高鐵點數可以不用一定要換東西，下次買高鐵票的時候可以做折抵，不如拿來折抵車票覺得更經濟實惠」、「我換過漢堡王餐點」、「折票價最划算」。

