高長青學苑聯合成果展熱鬧登場

在學習中成長，對於高齡者來說，更是充實生活的好方式，高雄市長青學苑一一四年度聯合成果展於昨（廿九）日下午在高雄大遠百前廣場熱鬧登場，今年度將高齡學習猶如為江湖遊歷，以「遊遍江湖，學無止途」為主題，讓長輩們感受知識學海的豐富無涯，也希望讓大家看到長輩們展現樂活不老、終身學習的精神風貌。

當日活動開場就由長輩們帶來氣勢磅礡的國樂合奏，由渾厚的洞簫與清亮的中國笛交織出蕩氣迴腸的江湖氣氛；舞台上許多豐富的表演內容都是長輩們的學習成果，如舞蹈班學員以G-DRAGON權志龍的熱門單曲〈Good Day 2025〉，舞出熟齡世代的自信與力量，以及今年度首次招生的非洲鼓與日本傳統弓術四半的表演，炒熱現場氣氛。

台下的攤位區同樣熱鬧無比，邀請民眾化身大俠、夢回江湖，親身體驗古裝變裝拍照留念；同時可挑戰棋藝班學員的象棋對局「戰帖」，比拼棋藝高下；展區並展示編織工藝、書畫創作、植栽設計及數位應用成果，呈現樂齡族群的創造力與生活智慧。

社會局葉欣雅副局長表示，高雄市長青學苑由高市府社會局長青綜合服務中心主辦，委託社團法人高雄市社區大學促進會及義守大學分別承辦四維與鳳山長青學苑；學苑每年開設超過九百門課程，積極擴展長者學習機會，並推動世代共融課程與通識議題，鼓勵長者拓展視野、展現自信。

歡迎年滿五十五歲的民眾加入長青學苑學習行列，更多課程與活動資訊，請參閱四維長青學苑及鳳山長青學苑官方網站，或電洽四維長青學苑○七-七七一五三七○、鳳山長青學苑○七-七四七○六六八了解詳情。