高關稅反噬美國經濟 川普懊惱通膨民生困局

美國總統川普，祭出的關稅戰已經讓美國人嚐到苦果。（圖／美聯社）

美國總統川普，這個星期一連兩次提到台灣，先是批評晶片100%在台灣生產「很丟臉」，兩天後又改口說「不怪台灣」。川普的說法前後不一，恐怕跟他面臨的關稅壓力有關。因為美國的感恩節即將到來，往年總會帶來購物潮，但今年美國受到川普政府的高關稅衝擊，民生物價居高不下，民眾荷包吃緊，連帶使得川普的民調下滑。

美國總統川普（11.17）：「本來沒有產業會離開我國，結果現在100%晶片是在台灣生產，實在太丟臉。」川普17號在白宮記者會才痛批晶片輸給台灣，太愚蠢太丟臉，甚至罵到聲音沙啞，但才時隔兩天，話鋒一轉又說不怪台灣。

美國總統川普（11.19）：「但我不責怪他們，像台灣...等國家，他們奪走100%的產業，因為沒有一位歷任總統保護我們的產業。」川普對台灣晶片製造的態度反反覆覆，就是經濟壓力扛得很痛苦，畢竟他祭出的關稅戰已經讓美國人嚐到苦果。

CNN資深記者伊根：「這也與超市物價有關，這對消費者來說又是一個痛點，而這部分也有受到關稅影響，許多品項的價格明顯上升，像是罐頭蔬菜火腿，以及其他食品通通都變貴了。」

川普2024年能當選的關鍵，就是提出了解決經濟問題的願景，如今選民還沒嘗到甜頭，通貨膨脹，先燒到了餐桌，民眾的不滿反映在川普民調，一路下滑降到38%，逼近第一任33%的低點。

美國總統川普：「所以就像我說的，我們現在沒有通貨膨脹，而能源價格降了非常多。」油價跌了，但吃的變貴了，川普再怎麼嘴硬也必須讓人民有感才算數。

美國總統川普：「獨一無二的麥當勞，我去過那裡幾次，我很榮幸地站在你們面前，作為史上第一位曾是麥當勞炸薯條廚師的美國總統。」川普是出了名的愛吃速食，但現在美國大麥克套餐售價逼近20美元，可不是每個美國人都像總統一樣吃得起，所以他在麥當勞影響力峰會，當場幫麥當勞宣布套餐即將降價

美國總統川普：「我想對麥當勞表示特別感謝，感謝你們大幅削減最熱銷的品項價格，重新推出超值餐，我聽說你們還重新承諾要提供更實惠的選項，美國人熟悉並喜愛的品項。」

為了紓解民怨，川普也調降200多項食品關稅，雖然多項食品價格回落，但整體物價壓力還是不小，這個感恩節假期，對民眾的荷包又是一大考驗。

