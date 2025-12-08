高關稅衝擊日本上季經濟萎縮 中小企業調薪困境成結構性弱點

日本經濟上季再度陷入萎縮，凸顯美國高關稅政策持續影響出口與投資。不過更深層的問題在於結構性疲弱，物價漲幅已連10個月超過薪資成長，中小企業卻因為利潤薄、議價能力有限，導致加薪步伐落後，成為日本首相高市早苗(以下簡稱高市)未來拚經濟的關鍵弱點。



根據共同社報導，日本內閣府發布2025年三季度（7~9月）經濟修正數據顯示，剔除物價變動因素後的實際GDP季減0.6%，換算成年率為下滑2.3%，較衰退1.8%的初值更加惡化。



美國川普政府的高關稅政策衝擊下，企業設備投資減少是上季經濟衰退主因。企業設備投資年減幅度達0.2%。上季出口維持初值下滑1.2%，反映外部需求疲弱；進口則因能源與醫藥品減少下降0.4%。



日本上季經濟出現近一年半來首次負成長，凸顯外部環境惡化與企業投資疲弱的交互影響，讓未來經濟復甦動能承受更大壓力。



同時，日本還面臨實質薪資已連續10個月下降，10月實質薪資較去年同期下降0.7%，連續第10個月負成長。然而，10月物價則上漲3.4%。



日本通膨升溫下，薪資上漲是企業必須面對的壓力。不過，日經亞洲報導則分析，在全國企業占比高達99.7%的中小企業在成本負擔沉重且議價能力有限的情況下，更難支撐薪資調整，形成結構性經濟問題。



日本勞動組合總連合會（Rengo）已提出明年春鬥目標，希望整體加薪幅度超過 5%，中小企業則至少要達 6%。但在成本負擔未減、價格轉嫁困難的情況下，中小企業普遍對此感到壓力沉重。



高市上任後推出21.3兆日圓刺激方案，希望藉由生產力提升帶動薪資成長。她承諾投入1兆日圓支援中小企業，並強調政策重心不是設定最低薪資目標，而是協助企業升級。



高市之前在國會答詢時表示，政府目前並未規劃提出1500日圓時薪(這是石破茂政府曾提出的目標)等具體全國平均最低薪資目標。她表示：「創造一個更高工資可以戰勝物價上漲的環境才是優先事項。現在提出一個數字，只會將責任轉嫁給中小企業和小商家，那將是不負責任的。」



高市解釋，日本政府的計畫是透過補助資本投資與引進管理人才，促進創新與提高生產力，使企業具備改善薪資的能力，而非單靠行政手段施壓。



日本商業資訊機構「帝國資料調查公司」（Teikoku Databank）指出，人手不足已使日本中小企業經營風險加劇。今年4~9月因人力短缺導致的倒閉達214件，較去年同期增加31%，創下歷史新高。



日經亞洲的分析另提到，通縮心態仍影響日本企業行為。日本企業自1990年代以來持續累積現金，而相較大型企業，中小企業更加謹慎，傾向擴大手頭現金而非擴大投資，這抑制企業設備更新與生產力提升。高市內閣希望推動日本薪資成長，並在維持企業生存與抑制物價之間找到平衡，但政府若無法協助中小企業突破生產力、調薪能力瓶頸，整體經濟動能恐難恢復。



