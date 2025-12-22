即時中心／綜合報導

震驚全台的虐童致死「剴剴案」，涉案惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹一審分別被判無期徒刑與18年徒刑，劉姓姊妹與檢方均提出上訴；高等法院今（22）日上午續行審理及辯論，並提解在押的劉姓姊妹出庭。長期關注本案的藝人郁方，上午也前往高院聲援，盼能給剴剴一個公道；她在受訪時語帶哽咽，認為保母應該「唯一死刑」。同時郁方也強調，如果要讓台灣社會邁向一個光明、沒有陰暗角落、沒有受虐兒的社會，這判決非常重要，希望法官能夠重視剴剴案對台灣社會的影響。

廣告 廣告

北市重大虐嬰案「剴剴案」今年5月一審判處保母劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，兩人主張判刑太重提起上訴；檢方則依剴剴外婆的意見，認為劉若琳18年徒刑過輕，同樣提出上訴。

高等法院今（22）日上午續行審理及辯論，並提解在押的劉姓姊妹出庭，一早就有許多關心本案的民眾到場聲援剴剴，盼法院能還給剴剴一個公道，長期關注本案的藝人郁方也到場；被問到保母認為一審遭法官重判，郁方不假思索回應保母應該「唯一死刑」，她更強調一個死刑不夠，「還要說嗎？她完全沒有人性。」

至於會不會擔心二審法官會審酌保母認為遭重判的意見？郁方強調，如果保母有道德觀的話，就不會說出這麼沒有道理的話了。「所以不用在乎她的話，因為她剝奪了別人的人權，就沒有資格做人，所以她一定要判死刑。」

郁方認為這場官司是歷史的里程碑，如果要讓台灣社會邁向一個光明，而且沒有陰暗角落、沒有受虐兒的社會，這場官司的判決很重要，希望法官能夠重視剴剴案對台灣社會的影響。她語帶哽咽的表示，所有的法律都必須要貼近民意，所有的法條都要滾動式調整，「當民意都說這個人不配為人的時候，請法官重判死刑，唯一死刑。」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：快新聞／高院今續審「剴剴案」！郁方現身語帶哽咽：應唯一死刑

更多民視新聞報導

柯建銘稱「大罷免每週與賴總統開會」？吳崢澄清：與實情有落差

和柯文哲相提並論！吳靜怡嗆蔣萬安：你比阿北還爛

北捷余家昶肉身阻擋張文喪命！翻轉大師「設計文字」致敬

