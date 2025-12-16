高院判高虹安貪污無罪 沈伯洋曝判決理由：陳玉珍不用修助理費除罪了

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

新竹市長高虹安涉詐領助理費今（16）日二審判決出爐，高院撤銷原貪污罪名，改判公務員登載不實罪，判刑6個月，得易科罰金。不過，民進黨立委沈伯洋就指出，判決理由竟包括，立法院曾函覆高院「助理費本來就是立委的，所以並未貪污」，只要立法院作證就好，讓過去被判貪污的情何以堪？

新竹市長高虹安涉詐領助理費今（16）日二審判決出爐，高院撤銷原貪污罪名，改判公務員登載不實罪，判刑6個月，得易科罰金。（資料照）

高虹安涉嫌利用職務上機會詐取46萬助理費，遭檢察官依貪污治罪條例起訴，去年一審被判7年4月徒刑，同時依法停職其新竹市長職務，但高不服提起上訴，今日二審高院認定其貪污部分無罪，僅判使公務員登載不實偽造文書罪。

沈伯洋透過臉書表示，高院最後說高虹安不構成詐領助理費，讓他覺得非常疑惑，結果看了高院的新聞稿，發現理由是因為「立法院回覆高等法院」說，「助理費本來就是立法委員的」，所以沒有貪污問題。

沈伯洋指出，法院還說，因為高虹安是第一次擔任立法委員，所以對制度不熟悉，沒有故意，是不小心的。他直言，「看來我刑法的書要改寫了。陳玉珍也不用修法了，以後只要立法院去法院作證，說助理費都是立法委員的就好。以前被判貪污的真的情何以堪。」

此外，民進黨立委吳思瑤在臉書上嘲諷，「厲害了，立法院！立法院最大，一紙函文為高虹安脫罪。立法干預司法，完全沒在演的耶。」

吳思瑤認為，司法院聽信了立法院的說法，所以照辦，可以證明一件事，「高虹安確實把助理費拿來私用，只不過立院幫忙背書這樣沒問題，所以就無罪了」，簡直是藍白合，最高境界，也是立法干預司法，最新進化版，這樣的司法實在讓人很難尊重。

