高院判「並無貪污」！高虹安最新回應：將儘速辦理復職

新竹市長高虹安涉入詐領助理費案件，稍早高等法院二審大逆轉，判決高虹安貪汙部分無罪，僅「登載不實」遭判刑6個月、得易科罰金，確定可以回任市長；對此高虹安稍早回應，將持續以更謹慎的態度，照顧市民朋友的福祉。

針對高院判決結果，高虹安稍早發出公開回應，表示今（16）日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，自己在相關案件中並無貪污不法，對此她表示「尊重」，感謝合議庭就事實所作出的判斷。

至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。

高虹安表示，後續將依法、儘速完成復職程序，回到市長工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。

她感謝所有市民朋友的關心與支持，也感謝這段期間堅守崗位的新竹市政府團隊。未來會以更謙卑、也更謹慎的態度，持續為新竹市努力。

