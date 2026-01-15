高院座談認定偷拍兒少性影像屬「性剝削」 打破先前無罪見解

高等法院法律座談判定偷拍兒少性影像為「性剝削」。(示意圖，photoAC)

高等法院於2025年經檢、審、辯及學者討論後，認定「偷拍」兒少性影像不符合「違反本人意願」的構成要件，但強調其已構成「性剝削」行為，應適用《兒少性剝削防制條例》，與過去以妨害性隱私論處並判決無罪的見解不同。

「偷拍」兒少性影像是否構成《兒少性剝削防制條例》中「違反本人意願」的加重要件，長期以來在實務上見解分歧，導致各審級法院量刑不一，相關爭議不僅引發法界討論，也促使最高法院提案交由刑事大法庭統一見解。

廣告 廣告

高等法院於2025年召開座談會，邀集檢、審、辯及學者討論。與會者意見分歧，一方認為，只要拍攝兒少性影像即屬性剝削，偷拍行為剝奪兒少表達意願的機會，應加重論處；另有意見指出，被害人行動自由未受限制，若非在性活動中偷拍，難認存在權力不對等關係，不應加重適用。

經多方討論後，認為只要拍攝、製造兒少性影像，不論是否經被害人同意，均已構成第36條第1項「拍攝兒少性影像罪」，但乘人不知的偷拍行為，難認已壓制或妨害被害人自由意志，未符合第3項「違反本人意願」的加重要件。最終座談會以多數票形成研討結論，認定「偷拍」僅構成第1項罪名，不得加重論處，雖該結論不具法律拘束力，但已間接否定過去僅以妨害性隱私論處、甚至判無罪的見解。

事實上，全台已有多起偷拍兒少性影像案件完成言詞辯論，卻暫緩宣判，改裁定等待刑事大法庭裁定結果後再續行審理。知情人士指出，刑事大法庭收案後，已於7日辯論終結，裁定結果近日有望出爐。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





更多《鏡新聞》報導

狼父警察性侵女兒348次開庭前身亡 案件「公訴不受理」難獲正義

當2幼童面殘殺鄰居夫妻 高雄惡鄰吳龍滿二審仍判死

監視器錄下女童放學遭鎖喉拖行 校方給家長信喊話「共築安全網」