高院指「助理費屬立委補助」 王定宇嗆：韓國瑜的立院為包庇犯罪作偽證

停職中的新竹市長高虹安因任職立委期間涉詐助理費，二審今（16）日改判貪污無罪，僅依「使公務員登載不實罪」判6月徒刑，得易科罰金且可上訴。而高院判決書指出，立法院函覆指「公費助理費本質屬於立委補助費」，民進黨立委王定宇痛批，公費助理就是編在人事費項下，根本不在獎補助項目，「韓國瑜的立法院真的是為了包庇犯罪而作偽證！」

王定宇痛批，韓國瑜的立法院真的是為了包庇犯罪而作偽證！他表示，立法院的公費助理就是編在人事費項下，只能當人事費使用，根本不是編在獎補助項目，而這恰好證明，如果中國國民黨的「貪污助理費除罪化」修法通過，把助理費的薪資變成立委議員的補助款，這些錢拿去洗頭、買公仔、吃飯…等私用，就會變成沒事。

王定宇表示，國民黨的貪污合法修法尚未完成，這位二審的法官是在引用偽證形成無罪心證，「這位法官真的是為了特定被告，體貼到放棄明辨秋毫依法判決的心秤了！」

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

