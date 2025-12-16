高院改判高虹安貪污無罪 內政部：依法可申請復職

〔記者李文馨／台北報導〕停職中的新竹市長高虹安被控任職立委期間涉詐領助理費，一審被判7年4月徒刑，二審今改判貪污部分無罪，僅依使公務員登載不實罪判6月徒刑，得易科罰金18萬元，可上訴。內政部表示，高虹安市長依「地方制度法」規定可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。

內政部說明，依地方制度法第78條規定，縣(市)長涉嫌違反圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

逆轉！高虹安涉詐領助理費 高院改判貪污無罪、僅登載不實判6月

貪污案撤銷可復職 高虹安：依法完成復職程序

決戰高院！高虹安涉詐助理費一審判7年4月 二審上午10時宣判

高虹安二審貪污無罪 黃帝穎批：法官對她多所迴護

