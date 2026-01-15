高院法律座談認定偷拍兒少性影像是「性剝削」 打臉無罪判決

〔記者陳彩玲／台北報導〕針對「偷拍」兒少性影像是否構成「違反本人意願」，最高法院大法庭尚未有裁定結果，但高等法院去年底舉辦的法律座談已有結論，在檢、審、辯、學者多方討論下，最終以20比8的票數，認定不構成，並解釋「乘人不知」與「被害人自由意志被壓迫」並不相同；不過，偷拍未成年性影像已構成對兒少「性剝削」，違反兒少性剝削防制條例，變相打臉先前以妨害性隱私論處的無罪判決。

據了解，此法律問題是由新北地院提出，以逃家少女遭收留男子偷拍洗澡為例，詢問男子犯行是否構成兒少性剝削防制條例第36條第3項「違反本人意願拍攝兒少性影像罪」?會中，檢、審、辯、學者針對已列出的甲(肯定說)、乙(否定說)兩種說法進行討論。

廣告 廣告

其中甲說認為，拍攝兒少性影像就是性剝削行為，無論男子是否曾利用權力關係或資源優勢，已讓兒少淪為他人發洩性慾的客體，且偷拍剝奪兒少表達意願，自屬「違反本人意願」，應加重論處。

乙說則主張，被害少女行動自由並未被限制，洗澡也只是一般活動，男子並非在兩人性活動時偷拍，難認雙方處在權力關係不對等的狀態下，不構成兒少條例第36條第1、3項。

沒想到，經多方討論後，新增丙說，認定只要拍攝、製造兒少性影像，不論是否經過被害人同意，均構成兒少條例第36條第1項「拍攝兒少性影像罪」，但難認乘人不知的偷拍，已達到壓制或妨害被害人自由意志，不符合第3項「違反本人意願」構成要件。

最終，座談會以投票表決，甲說8票、乙說0票、丙說20票，也代表高院的研討結果，認定「偷拍」僅觸犯兒少條例第36條第1項，不能加重論處，縱使研討結論沒有拘束力，但也間接否定先前判無罪的案件。

相關新聞：偷拍兒少性影像判決分歧 大法庭已辯結裁定將出爐

【看原文連結】

更多自由時報報導

主任教官由愛生恨！男女教師在校嘿咻性愛片外流

內行人也不敢買！修車師傅點名11款SUV「買了必後悔」

台灣3億救災捐款卻被貪光！外媒再怒提「斷交國」25年前醜聞

馬太鞍溪堰塞湖洪災19死5失蹤 光復鄉公所今晨被檢方搜索

