高院確認有無延長境管必要 黃子佼請病假未出庭

（中央社記者劉世怡台北29日電）藝人黃子佼涉嫌購買兒少性影像，二審高院依個資法判刑1年6月、緩刑4年，上訴最高法院中。高院今天開庭傳喚黃子佼出庭，確認有無延長限制出境、出海必要，但黃子佼未現身，辯護人表示，黃因身體不舒服而請假。法官諭知候辦。

全案緣於，黃子佼自民國103年2月12日起，註冊成為「創意私房」網路論壇會員後，陸續購買、蒐集而持有兒童及少年性影像，一審依兒童及少年性剝削防制條例判處8月徒刑，經上訴，二審台灣高等法院審理期間，為確保日後審判程序順利進行，命黃子佼5月2日起限制出境、出海8個月，並具保新台幣50萬元。

二審11月25日宣判，認定黃子佼陸續購買、蒐集創意私房所販售的兒少性影像，屬於成年人故意對少年非法蒐集、處理個人資料等犯意，已與37名被害人和解並賠償完畢，改依個人資料保護法判刑1年6月，緩刑4年，須提供義務勞務180小時及接受法治教育3場。

台灣高檢署12月24日向最高法院提起上訴，主張黃子佼對於兒少身心健全發展侵害甚鉅，不宜宣告緩刑。

此外，根據二審判決，認定犯罪事實為黃子佼無故持有37名兒少共2341個性影像。另10位兒少共503個性影像，因無從確認是否為兒少本人所拍攝及不知其被拍時的年齡，無法就此論罪，已退回檢察官，檢方則已收案分案處理。（編輯：張銘坤）1141229